Stefano De Martino, il retroscena legato a suo padre: cosa ha fatto

Stefano De Martino, non tutti conoscono questo retroscena: c’entra suo padre; ecco cosa ha fatto sapere lo showman al riguardo

Da ballerino a showman, Stefano De Martino ha iniziato il suo percorso in Tv a passi di danza. Da sempre, sin da bambino, in lui scorreva la passione per questa disciplina che lo ha portato poi ad essere nel 2009 uno dei ballerini nella scuola di Amici.

Dopo quel momento, Stefano De Martino è diventato un personaggio amatissimo agli occhi del pubblico e sul piccolo schermo. Non solo perché ha partecipato al talent di successo. Stefano è stato spesso sotto le luci dei riflettori in questi anni insieme a Belen Rodriguez. I due si sono innamorati proprio dietro le quinte del talent, e fra alti e bassi nel corso del tempo, nonostante abbiano poi preso strade diverse, oggi avrebbero forse trovato un equilibrio. Ma nel corso di questi anni la carriera di Stefano De Martino è stata tutta in divenire.

Dopo Amici la strada si dispiega dinanzi a lui aprendogli le porte della conduzione televisiva. Ha condotto su Rai 2, Stasera tutto è possibile e Made in Sud per poi fare il suo ritorno in Mediaset dove attualmente lo ritroviamo giudice insieme a Stash ed Emanuele Filiberto al Serale di Amici.

Se come personaggio televisivo di Stefano De Martino abbiamo un curriculum artistico piuttosto variopinto, non potremmo dire lo stesso del suo privato dove a poco a poco emergono alcuni dettagli e retroscena del suo passato e del rapporto con la sua famiglia. A proposito di retroscena, in pochi forse conoscono questa storia legata al padre dell’ex ballerino. Cosa ha fatto sapere Stefano De Martino.

Stefano De Martino, il retroscena che riguarda suo padre: non tutti lo sanno

Ex ballerino e conduttore amatissimo e seguitissimo. Abbiamo potuto particolarmente apprezzare Stefano De Martino al timone della conduzione degli show televisivi in onda su Rai 2. Ospite a Verissimo un paio di settimane fa, il conduttore napoletano ha svelato il ‘segreto’ del suo successo. Il divertimento sul luogo di lavoro è una cosa straordinaria e lavorare con colleghi che sono diventati anche amici inseparabili è la cosa più bella. Ma a Silvia Toffanin il conduttore rivela anche un retroscena legato a suo padre.

Sapevate che il papà di Stefano De Martino faceva il ballerino? E proprio per questo non voleva che suo figlio Stefano intraprendesse la stessa strada. Papà Enrico è sempre stato molto protettivo e premuroso con i suoi figli ed il suo intento era quello di proteggere suo figlio perché sapeva, nelle vesti di ballerino, a quali grandi sacrifici sarebbe andato incontro.

“Intraprendere un percorso artistico è sempre una grande scommessa e credo che in quanto genitore mio padre avesse semplicemente paura che io né rimanessi deluso. Quindi in qualche modo provava a proteggermi da questa eventualità” – ha raccontato nello studio di Verissimo.