Scopriamo qualcosa in più su Michele Esposito, il ballerino di danza classica di Amici 21: sapete dove ha studiato?

Ogni anno grazie ad Amici conosciamo tanti talenti, tra ballerini e cantanti. Sono migliaia i giovani che fanno i casting sperando di poter entrare nella scuola. Il talent infatti offre una grande opportunità a coloro che vogliono fare della propria passione il lavoro della vita.

La ventunesima edizione è iniziata a settembre del 2021 e adesso è arrivata ad una fase importante, il Serale. Siamo nel vivo e nel pieno delle emozioni e dei colpi di scena di questa seconda fase e alla finalissima manca sempre meno. Michele Esposito è il ballerino di danza classica scelto dalla maestra Alessandra Celentano. E’ entrato poche settimane prima dell’inizio del Serale ma l’insegnante gli ha consegnato senza nessun dubbio la maglietta dorata. Michele è un talento puro, quando balla emoziona e conquista. Ma sapete dove ha studiato e cosa faceva prima di entrare nella scuola?

Michele Esposito, ballerino di Amici 21: dove ha studiato e che cosa faceva prima

Michele è entrato nella scuola per migliorarsi e per avere una maggiore opportunità, ma sapete dove ha studiato prima di entrare e cosa faceva?

Il ballerino di danza classica è giovanissimo, ha 22 anni ed è nato a Teverola, in provincia di Caserta. Secondo quanto riportato da Novella 2000, all’età di 11 anni si è trasferito a Zurigo per frequentare l’Accademia di Danza. Una volta terminato il suo percorso formativo, subito si è fatto notare nel mondo della danza. Michele ha vinto numerosi premi e riconoscimenti. In seguito si è poi trasferito ad Amsterdam, dove è entrato a far parte della compagnia nazionale. Tornato in Italia decide di fare i casting per Amici e viene notato dalla maestra Celentano che gli offre un banco.