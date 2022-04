Alvin, avete mai visto sua moglie? È splendida: quanti figli hanno

Avete visto anche voi la moglie di Alvin? È davvero bellissima: scopriamo insieme quanti figli anni e come si sono conosciuti.

Non potevamo chiedere di meglio da questa Isola dei Famosi 2022: un cast eccezionale, una conduttrice incredibile, due opinionisti d.o.c. ed un inviato “secolare” dell’adventure reality. Stiamo parlando proprio di lui: Alvin!

Non solo non è assolutamente la prima volta che Alvin è l’inviato de L’Isola dei Famosi, ma non è nemmeno una novità vederlo al fianco di Ilary Blasi. Ricordate, infatti, quando la coppia è stata al timone di Eurogames, la versione dei giorni nostri di Giochi senza frontiere? Dimenticarlo è davvero impossibile: il programma, infatti, si rivelò un vero e proprio successo! Lo sarà anche questa edizione de L’isola? Assolutamente si: l’ultima decisione di Mediaset, infatti, ce lo conferma! A proposito, siete pronti per la puntata di domani? Siamo certi che accadrà davvero di tutto, ma in attesa di saperne di più scopriamo qualche cosa su Alvin. Ad esempio, sapete chi è sua moglie? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che i due facciano coppia fissa dal 2004, ma voi l’avete mai vista? È davvero splendida!

Chi è la moglie di Alvin e quanti figli hanno

Alvin vanta di una carriera televisiva davvero immensa, ma anche la sua vita sentimentale non è affatto da meno. Convolato a nozze nel 2007 con la bella Kali, il simpaticissimo opinionista de L’Isola dei Famosi fa coppia fissa con lei dal 2004. I due, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che si siano incontrati nel corso di una festa a Lignano Sabbiadoro. E che, da quel momento, non si sono mai lasciati. Ad oggi, non solo continuano ad essere innamoratissimi, ma formano una famiglia splendida insieme ai loro due figli Tommee e Ariel, nati rispettivamente nel 2009 e nel 2013.

Cosa sappiamo, però, su Kali, la donna che ha conquistato il cuore del buon Alvin? Purtroppo, le informazioni che abbiamo sul suo conto sono minime, se non nulle. Seppure attivissima sul suo canale Instagram, non siamo riusciti a carpire tante informazioni sulla sua professione. Sappiamo, però, che è distante dal mondo dello spettacolo. Eccoli in uno scatto di coppia:

Sono davvero bellissimi, non c’è che dire!