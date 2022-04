Guendalina Tavassi prima e dopo: com’è cambiata dal Gf Vip all’Isola dei Famosi

E’ una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi, ma come è cambiata nel tempo Guendalina Tavassi? Il prima e dopo della naufraga

Guendalina Tavassi è parte del cast di concorrenti dell’attuale edizione de L’Isola Dei Famosi. Insieme a suo fratello Edoardo, i due hanno preso parte al reality circa due settimane fa. Guendalina non è nuova ai reality.

E’ infatti alla sua seconda esperienza a L’Isola dei Famosi. Ma abbiamo conosciuto Guendalina ancor prima della sua partecipazione al reality in Honduras. Infatti è proprio sotto le luci dei riflettori della casa del Grande Fratello che ha fatto la sua prima apparizione. Aveva appena 24 anni quando ha fatto il suo ‘esordio’ in tv partecipando per l’appunto al noto reality. Da allora è diventata un personaggio molto noto. Seguitissima è anche sul suo profilo Instagram dal quale possiamo ammirarla in tutta la sua bellezza. Ma ricordate com’era Guendalina al Grande Fratello? Ad oggi è molto cambiata. A questo proposito, vediamo il prima e dopo di Guendalina Tavassi.

Guendalina Tavassi, dal GF a L’Isola dei Famosi: il prima e dopo

Occhi verdi, capelli castani ed un fisico da urlo. Guendalina Tavassi è sempre stata bellissima. Nel corso degli anni sebbene alcuni tratti siano rimasti gli stessi, come quelli poc’anzi citati, si può dire che ci sia un prima e dopo da poter mettere a confronto. Aveva solo 24 anni quando ha partecipato al GF, oggi ne ha 36 di anni e si mostra in vesti sicuramente diverse. Forme esplosive ma non solo.

Tutti si chiedono, la Tavassi ha ceduto a qualche ritocco estetico? Qualche cambiamento dovuto alla chirurgia è ravvisabile. Come d’altronde la stessa Guendalina ha ammesso, a qualche ritocco estetico è ricorsa. Nonostante qualche piccolo ritocco estetico però, sia prima sia dopo, possiamo dire che Guendalina Tavassi sia sempre stata e sia oggi una donna davvero splendida, non trovate?