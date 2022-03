Isola dei famosi 2022, chi è Guendalina Tavassi: età, dov’è nata, esordi in tv, carriera, vita privata

Guendalina Tavassi è una delle concorrenti de L’Isola dei famosi 2022: scopriamo qualcosa in più sulla showgirl.

La nuova edizione de L’Isola dei famosi parte lunedì 21 marzo su canale 5. Ilary Blasi anche quest’anno conduce il reality e sarà affiancata da due opinionisti d’eccezione, ovvero Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

In Honduras a fare da inviato è Alvin che abbiamo già avuto modo di apprezzare in altre edizioni. Quest’anno c’è una novità, sull’isola i concorrenti saranno separati. Ci saranno due gruppi, da una parte le coppie formate da fidanzati, fratello e sorella e così via e dall’altra i single. Guendalina Tavassi farà parte del gruppo delle coppie e partecipa insieme a suo fratello Edoardo. Scopriamo qualcosa in più sulla showgirl.

Isola dei famosi 2022, chi è Guendalina Tavassi: età, esordi, carriera, vita privata

Guendalina Tavassi è una concorrente della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Partecipa in coppia con suo fratello Edoardo Tavassi. Classe 1986 è nata a Roma. L’abbiamo conosciuta molti anni fa, quando a 24 anni entra a far parte dell’undicesima edizione del Grande Fratello.

Dopo questa esperienza per la showgirl si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. La ritroviamo sul piccolo schermo a vestire il ruolo di opinionista a Pomeriggio Cinque. Diventa anche opinionista di un altro programma televisivo, Mattino Cinque e valletta di Me lo dicono tutti! su Rai Uno. Nel 2012 ha partecipato ad un altro reality show. Guendalina è stata concorrente proprio de L’Isola dei famosi, nella nona edizione.

Ex concorrente, ospite, valletta e opinionista, la Tavassi è anche un’attrice bravissima. Ha recitato nella serie The SPA e nel film Una notte da paura. Qualche anno fa, nel 2018, ha anche partecipato a Tale e quale show. E’ molto seguita sui social grazie ai quali lavora come influencer.

Vita privata

Guendalina Tavassi ha avuto una relazione con Remo Nicolini, e insieme hanno avuto una figlia, Gaia. Dopo la rottura, nel 2013 si sposa con Umberto D’Aponte e da questa relazione nascono due bambini, Chloe e Salvatore. Nei mesi scorsi l’attrice ha rivelato sui social che i due vivevano da separati in casa, fino a quando la situazione non è degenerata.

La donna ha confessato di essere stata vittima di aggressione da parte dell’uomo. Guendalina oggi è felice accanto al fidanzato Federico Perna, un manager nel settore della ristorazione.