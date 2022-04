Perché il figlio di Luciana Littizzetto è scomparso per 5 giorni: lo svela lei stessa

Un retroscena che pochi conoscono: il figlio di Luciana Littizzetto è scomparso per 5 giorni, il motivo? Lo spiega lei stessa!

Comica, conduttrice, scrittrice e un personaggio davvero amatissimo. Luciana Littizzetto ospite a Domenica In ha raccontato un retroscena che ha incuriosito proprio tutti. “Mio figlio Jordan è scomparso per 5 giorni“, ha detto alla conduttrice del salotto pomeridiano di Rai 1, il motivo? Ce lo spiega Luciana Litizzetto.

Sotto incoraggiamento della conduttrice Maria De Filippi, Luciana Littizzetto ha detto sì ad un passo importante come quello di diventare genitori e di adottare. Lo spavento era ovvio, la paura di non essere all’altezza poteva essere un freno inibitore alla voglia della coppia a costruire una famiglia. Paure ampiamente superate perché poi, la Littizzetto ed il suo compagno Davide Graziano hanno scelto di compiere questo passo importante.

Durante un’ospitata televisiva da Mara Venier, la comica ha raccontato un’episodio che ha lasciato tutti di stucco e che riguarda suo figlio. “Mio figlio è sparito per 5 giorni”, cosa è successo?

Luciana Littizzetto, perché suo figlio è sparito per 5 giorni

A Domenica In, in una delle puntate andate in onda nei mesi precedenti, ospite nello studio di Mara Venier era Luciana Littizzetto. La conduttrice pronta a presentare il suo libro, Io mi fido di te, ha poi ripercorso alcuni momenti della sua vita. Uno di questi apre una parentesi su un retroscena che ha lasciato in studio tutti di stucco. “Mio figlio Jordan è scomparso per 5 giorni”. Il motivo?

“Se ne era andato perché sono una rompiscatole. Sono un po’ una rompipalle. Lui è uno spirito libero, ha sempre voglia di andare in giro, farsi i fatti suoi, non rendere conto. Solo che era relativamente piccolo, aveva 18 anni“.

E alla domanda della padrona di casa su cosa lei avesse fatto al suo ritorno, la Littizzetto ha risposto:” Cosa ho fatto quando è tornato? Ho ucciso il vitello grasso. Cosa dovevo fare? A te non è successo mai che ti facessero girare tantissimo le balle. E poi cosa hai fatto? Hai ucciso anche tu il vitello grasso, cosa dovevi fare”

E voi ricordavate questo retroscena?