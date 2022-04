Amici, Raimondo Todaro: la notizia che lascia tutti senza parole

Una notizia che lascia tutti senza parole! Riguarda il maestro di ballo Raimondo Todaro e la sua partecipazione ad Amici, avete già saputo?

Il Serale di Amici incalza sempre più. Uno spettacolo artistico messo in scena dai talentuosi allevi del talent ci tiene incollati allo schermo a fare il tifo per uno di loro. Si va puntata dopo puntata verso la finale che decreterà il vincitore di questa edizione.

Una fresca novità in questa edizione è proprio l’approdo del ballerino Raimondo Todaro che insieme alla maestra Lorella Cuccarini ogni sabato sera ci regala uno spettacolo davvero ‘scoppiettante’, sono capaci di far ballare tutti! Raimondo Todaro è arrivato nelle vesti di insegnante di danza all’interno del talent proprio quest’anno. Di recente si è parlato di una sua permanenza ad Amici, cosa ha detto il ballerino? Scopriamolo!

Raimondo Todaro ad Amici: la notizia che lascia tutti increduli

La passione per la danza è qualcosa che nasce in lui quando era ancora giovanissimo. Ad oggi Raimondo Todaro ne ha percorsa di strada. Il suo percorso a Ballando con le Stelle si dice ormai concluso, ma il ballerino che conserva il ricordo di quella esperienza si è dimostrato più che pronto ad altre novità. E l’approdo ad Amici ne è stata la prova. Arrivato al talent in questa edizione, Raimondo Todaro ci piace proprio tanto nel ruolo di insegnante. Ma riguardo la sua permanenza ad Amici, cosa si può dire? In molti ci sperano ma stavolta è lui a far chiarezza.

In un’intervista che il ballerino ha rilasciato a SuperGuida Tv, ha fatto sapere di essere entusiasta del ruolo che riveste all’interno del talent. E riguardo alla sua permanenza nelle vesti di insegnante, Raimondo Todaro fa sapere che al momento, dato che mancano ancora diverse puntate alla fine di questa edizione, pensa a godersi questo percorso. Le sue parole però farebbero pensare e anzi sperare di vederlo anche nella prossima edizione del talent. Non ci resta che attendere ancora qualche puntata per conoscere il ‘verdetto finale’. E a voi piacerebbe vederlo ancora ad Amici?