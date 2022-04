“Ma che bugiarda!”, durissimo attacco per Ida Platano: arriva dalla ex di Uomini e Donne

“Ma che bugiarda”, durissimo attacco per Ida Platano: arriva da una ex dama di Uomini e Donne; cosa ha scritto sui social.

Tra le protagoniste indiscusse del trono Over di Uomini e Donne c’è senza dubbio lei, Ida Platano. La dama bresciana è nella trasmissione di Maria De Filippi da diversi anni ma, finora, non ha trovato ancora il vero amore. O meglio, non lo ha trovato di nuovo. Si, perché con Riccardo Guarnieri ha vissuto una storia bellissima, che proprio di recente i due hanno ricordato, trovando finalmente un punto di incontro. Sarà ritorno di fiamma? Staremo a vedere! Nel frattempo vi parliamo di qualcuno che ha lanciato un’accusa piuttosto forte a Ida!

Attraverso i social, un’ex protagonista del trono Over ha attaccato duramente la Platano, rivelando qualcosa che la riguarda… Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi raccontiamo tutto!

Ida Platano, arriva un duro attacco per lei da una ex dama del trono Over di Uomini e Donne

In una recente puntata di Uomini e Donne, Ida Platano è intervenuta nella discussione tra il suo ex Alessandro Vicinanza e la dama che stava conoscendo, Desiré. Quest’ultima ha ammesso di essersi sentita a disagio durante l’uscita col cavaliere, poiché non abituata a frequentare posti lussuosi come lui. A concordare con la dama ci ha pensato proprio Ida, che ha rivelato che anche lei, quando è uscita con il salernitano, si è trovata talvolta in imbarazzo in alcuni ristoranti. “Per carità, tu te lo puoi permettere beato te, però mi sono trovata a disagio parecchie volte e ti ho detto “andiamo a mangiare una pizza in trattoria”?”. C’è qualcuno che, però, ha voluto ‘sbugiardare’ Ida!

L’ex dama del Trono Over Barbara De Santi ha dedicato una story su Instagram proprio alla Platano, dichiarando di averla incontrata in passato in un ristorante tra i più rinomati di Brescia, in cui i prezzi non sarebbero proprio modici. Date un’occhiata alle sua parole:

Eh si, un attacco tutt’altro che velato, quello di Barbara. Arriverà la replica di Ida? Non ci resta che attendere ulteriori news!