Chi è Laura in 365 giorni: avete visto il suo profilo Instagram? Incredibile

Veste i panni di Laura Biel nel famoso film “365 giorni”, ma chi è ed avete mai visto il suo canale Instagram? Davvero incredibile.

Non prendete assolutamente impegni per oggi: a distanza di quasi due anni dal finale choc di “365 giorni”, è finalmente arrivato il momento di gustarci il suo sequel. A partire da Mercoledì 27 Aprile, infatti, l’amatissimo e numeroso pubblico di Netflix potrà assistere al continuo della storia d’amore nata tra Massimo e la sua Laura.

Uscito nel Giugno del 2020, 365 giorni è stato uno dei prodotti originali di Netflix che più ha saputo catturare l’attenzione in un vero e proprio batter baleno. Le critiche non sono mancate, è vero, ma i risultati e gli incassi ottenuti dalla pellicola sono stati davvero strabilianti. Sarà così anche con “365 giorni: adesso”? Ne siamo certi: assolutamente si! In attesa di scoprire cosa accadrà, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sull’attrice che veste i panni di Laura? Cosa sappiamo esattamente su di lei e, soprattutto, avete mai visto il suo canale Instagram? Siamo pronti a dirvi ogni cosa, ma voi continuate nella lettura!

Chi è Laura nel film 365 giorni? Età, carriera ed Instagram

Così come “365 giorni”, supponiamo che il suo sequel si concentri maggiormente sulla storia d’amore tra Laura, giovanissima donna, e Massimo, boss mafioso. Se su Michele Morrone, però, sappiamo davvero ogni cosa, cosa ci è dato sapere sulla bella Laura?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe Anna-Maria Sieklucka – è questo il suo vero nome nella realtà – sia nata in Polonia nel 1992. Nonostante suo padre svolga la professione d’avvocato, la donna ha subito capito qual era la sua più grande passione. E non ha mai battuto ciglio nel perseguirla. Ha frequentato l’accademia teatrale – in contemporanea ai suoi studi teatrali – ed ha debuttato proprio sul piccolo palcoscenico, conquistando tutti. “365 giorni”, però, le ha dato la possibilità di farsi conoscere ad ampio giro.

Come rintracciarla su Instagram? Se siete intenzionati a non perdervi alcun tipo di aggiornamento sul suo conto, questo è il suo nickname: @anna_maria.sieklucka! La sua bacheca è ricca di scatti incredibili.

È fidanzata?

Se dopo la fine del suo matrimonio, Michele Morrone sembrerebbe essere single, cosa sappiamo su Anna Maria? Sul suo canale Instagram, non siamo riusciti a rintracciare scatti in dolce compagnia. Sarà anche lei single? Chissà!

Seguirete il sequel di 365 giorni? Noi corriamo a vederlo!