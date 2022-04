Beautiful, anticipazioni americane: omicidio o suicidio? In arrivo un terribile mistero nell’amatissima soap opera.

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte! Nella soap opera più longeva della nostra tv stanno per arrivare dei colpi di scena incredibili. E, purtroppo, non tutti sono positivi. Ben presto alcuni dei protagonisti della serie tv si ritroveranno a vivere delle situazioni davvero drammatiche. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire di più, continuate a leggere.

Tra le tante vicende shock che stanno per arrivare a Beautiful, ci sarà un terribile incidente stradale. Un incidente a causa del quale un protagonista della soap perderà la vita. Tutti pensano che sia stato qualcuno a causare lo scontro, ma potrebbe esserci un retroscena sconcertante dietro tutto questo… Vi raccontiamo tutto noi!

Beautiful, omicidio o suicidio? La trama si tinge di giallo

I misteri in Beautiful non mancano mai, ma quello che sta per accadere nella soap opera in onda su Canale 5 vi lascerà senza parole. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, al centro della trama c’è la vicenda della paternità del figlio che Steffy porta in grembo. Ebbene, ben presto arriveranno ulteriori colpi di scena.

Presto si scoprirà che Vinny Wlaker, l’amico di Thomas, ha falsificato il test per permettere a Thomas di stare con Hope: il vero padre del piccolo, quindi, è Finn. Ma Vinny non si fermerà qui… Come vi dicevamo, ci sarà un incidente stradale terribile, dove a perdere la vita sarà proprio Vinny. Ma come è accaduto lo scontro?

Tutti penseranno che a causare l’incidente sia stato Liam Spencer, che sarà accusato di omicidio e finirà in carcere! Ben presto però si scoprirà che la dinamica dell’incidente è stata ben diversa… È stato proprio Vinny a gettarsi incontro alla vettura di Liam, suicidandosi! Una verità sconvolgente, che verrà alla luce proprio grazie a Thomas. Cosa farà il giovane Forrester quando scoprirà tutto? Sarà proprio lui a far uscire di prigione il suo ‘rivale’ storico?

Anche a questo punto ci sarà un nuovo clamoroso colpo di scena, con Thomas che verrà addirittura rapito affinché la verità non spunti fuori. Non ci resta che attendere la messa in onda di queste puntate per scoprire tutti i dettagli. Noi non vediamo l’ora, e voi?