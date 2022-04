Grave incidente d’auto per Eva Henger e suo marito Massimiliano: come stanno

Grave incidente d’auto per Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti: come stanno dopo l’impatto e cos’è successo.

Una notizia dell’ultima ora piuttosto drammatica: Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale.

Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che l’accaduto si sia verificato nelle scorse ore in Ungheria, città d’origine della famosa attrice, e che abbia comportato delle gravissime conseguenze ad entrambi. Attualmente, come sottolineato da Roberto Alessi nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, i due si trovano in ospedale, seppure in due diversi, e riversano in condizioni non affatto buonissime. Non sappiamo cosa abbia determinato l’impatto, fatto sta che il sinistro sembrerebbe essere stato fatale anche per l’altra coppia coinvolta. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Eva Henger e Massimo Caroletti coinvolti in un incidente: ci sarebbero dei morti, cos’è accaduto

A spiegare ogni minimo dettaglio sul grave incidente che ha visto coinvolti Eva Henger e suo marito di qualche ora fa, è stato Roberto Alessi a Pomeriggio Cinque. In collegamento con Barbara D’Urso, il direttore di Novella 2000 ha spiegato che la coppia si trovava sull’autostrada per andare a prendere un cagnolino e regalarlo alla piccola Jennifer quando ha avuto un scontro frontale con un’altra auto. Per l’altra coppia coinvolta nel sinistro, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare. A differenza, invece, dell’attrice e suo marito che – seppure con diverse fratture – non risulterebbero in fin di vita.

“Massimiliano ha la frattura dello sterno e non dovrebbe essere operato. Eva, invece, si è rotta il braccio, un tallone e il femore. Dovrà essere operata, ma non immediatamente”, ha detto Roberto Alessi a Pomeriggio Cinque. Sottolineando, inoltre, che la piccola Jennifer non era con loro, bensì a scuola.

Auguriamo ad entrambi che questo incubo possa finire al più presto!

Cosa ne sarà adesso di Mercedesz?

Mercedesz Henger sarebbe dovuta essere una nuova naufraga de L’Isola dei famosi, ma cosa accadrà ora? Fanpage riporta che il suo ingresso è previsto per la settimana prossima. Attualmente, però, non ci è dato sapere se – data la drammatica notizia – sceglierà di partecipare ugualmente oppure no.