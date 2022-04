Splendida notizia per i telespettatori: quando inizia il GF Vip 7, spunta la data di partenza della prossima edizione del reality show.

Gli appassionati di reality non possono lamentarsi: subito dopo la fine del GF Vip 6, Mediaset ha lanciato la nuova edizione de L’Isola dei famosi, attualmente in onda su Canale 5 ogni lunedì e venerdì sera. C’è chi, però, è già in attesa di una nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini: si tratta dell’edizione numero sette per quanto riguarda la versione dedicata ai vip. Ma quando è prevista la partenza?

Ebbene, proprio nelle scorse ore è spuntata la data della prima puntata della prossima edizione. Curiosi di sapere quando i nuovi vipponi varcheranno la famosa porta rossa? Siete nel posto giusto!

Quando inizia il GF Vip 7? Spunta la data della prima puntata

La sesta edizione del GF Vip è stata la più lunga di sempre: dopo ben sei mesi a trionfare è stata la maggiore delle sorelle Selassiè, Jessica, nella puntata finale del 14 marzo 2022. Quanto durerà la prossima edizione? Questo non lo sappiamo ancora, ma quel che è certo è che si ripartirà già a settembre!

Proprio così, subito dopo le vacanze estive, il GF Vip tornerà in onda con una nuova edizione, nuovi vipponi e, ovviamente, nuovi colpi di scena. Ma quando si riaprirà la porta rossa più celebre della nostra tv? Secondo TV Blog, la data di partenza è quella di lunedì 19 settembre 2022 e, come negli ultimi anni, andrà in onda con il doppio appuntamento televisivo, il lunedì e il giovedì sera. Al timone della trasmissione, come abbiamo detto, ci sarà ancora una volta Alfonso Singnorini, alla sua terza conduzione consecutiva del reality show. Cosa sappiamo degli opinionisti in studio?

Al momento è tutto top secret, ma siamo certi che, nel corso dei mesi, trapeleranno tantissime succulente indiscrezioni sul cast e i concorrenti del GF Vip 6. Continuate a seguirci per scoprire in anteprima tutte le novità della nuova edizione del reality: chi vi piacerebbe vedere nella casa più spiata della tv?