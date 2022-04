GF Vip, “Hai rovinato la nostra amicizia”: il duro attacco a Miriana Trevisan arriva proprio da lei

Gli ex concorrenti del GF Vip 6 continuano a discutere anche a distanza: ora sotto attacco è Miriana Trevisan, indovinate chi è ad accusarla.

Nonostante sia terminata un mese e mezzo fa, la sesta edizione del GF Vip ha lasciato molti strascichi. Delle vicende che hanno caratterizzato i sei mesi nella casa più spiata d’Italia si continua, bene o male, a parlare. E sono proprio i Vipponi ex protagonisti a fare in modo che il ‘materiale’ non scarseggi.

Se da un lato, il pubblico dello storico reality è ancora sotto choc per la recente rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, dall’altro non mancano altre querelle sollevate da altri personaggi.

E’ ciò che ha appena fatto Maria Monsè, che dopo aver partecipato in passato alla terza edizione del programma, stavolta aveva voluto riprovarci entrando a stagione già avviata. Il suo percorso però ha avuto vita breve e non è stato per nulla facile.

Attaccata da molti dei coinquilini che l’hanno accusata di falsità, la showgirl siciliana è stata anche protagonista di scontri accesissimi con le principesse Selassié e soprattutto con Lucrezia. Tra le due scoppiò un vero putiferio durante una puntata in prima serata, ricordate? Ora, con una lettera pubblicata su Di Più, la Monsè ha attaccato Miriana Trevisan, accusandola di non averla spalleggiata come dovrebbe fare un’amica.

Maria Monsè dopo il GF Vip si scaglia contro Miriana Trevisan: “Perché mi hai tradito?”

Molti ricorderanno che le due showgirl hanno condiviso un pezzo di strada insieme all’epoca del loro debutto in tv. Entrambe sono state infatti ragazze di Non è la Rai nei primi anni ’90.

Proprio a quel periodo fa riferimento l’attrice siciliana: “Perché mi ha tradito? Hai rovinato la nostra amicizia che durava da 30 anni. Abbiamo fatto Non è la Rai insieme e mi sono sentita tradita da te. Se sono stata eliminata così presto dal GF Vip è anche per colpa tua”, si legge nella lettera uscita su Di Più.

Secondo la Monsè, Miriana avrebbe fatto parte di un gruppo che non gradiva la sua presenza e, nonostante ci fosse un buon rapporto tra loro, nato appunto a Non è la Rai, non l’avrebbe difesa dal resto dei coinquilini.

“E adesso racconto che prima del GF Vip mi hai chiamato per farmi uno dei tuoi saluti carini e affettuosi. Era la fine di luglio ed era tardi, le undici di sera, ma le amiche possono chiamare anche a quell’ora. Nella casa però mi hai voltato le spalle”, aggiunge Maria.

Cosa ne pensate? Cosa risponderà Miriana a questo attacco?