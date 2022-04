Lei è la figlia di un’amatissima attrice di Beautiful: la riconoscete? Impossibile indovinare

Lei è la figlia di un’amatissima attrice della soap opera Beautiful: la riconoscete? Impossibile indovinare.

Beautiful, di nome e di fatto! I protagonisti della soap opera americana, seguitissima in tutto il mondo, sono davvero bellissimi. E si può dire lo stesso anche dei loro figli! Guardate la meravigliosa ragazza ritratta in questo scatto: è proprio la figlia di una delle attrici principali della serie tv. Riuscireste ad indovinare chi è la sua mamma?

Non è così semplice, ma vi diamo un indizio. L’attrice, mamma della splendida Alexes, interpreta uno dei personaggi più spietati della storia della soap opera! Scopriamo insieme di chi si tratta.

Beautiful, la ragazza in foto è la figlia di una famosa attrice della soap: notate la somiglianza?

Si chiama Alexes Marie ed è la meravigliosa figlia di una star di Beautiful. Nata dal matrimonio tra l’attrice e Gary Pelzer, celebrato nel 1991, Alexes è la primogenita dalle coppia, nata nel 1994, ed ha un fratello, Nicholas James, che ha invece 24 anni. Ma chi è la mamma di questa splendida 28 enne?

Ebbene, come vi dicevamo, non è così facile indovinare: i capelli biondissimi e i colori chiari potrebbero farci pensare che sia la figlia di ‘Brooke Logan’, ovvero di Katherine Kelly Lang. Alexes, al contrario, è la figlia di una delle nemiche storiche di Brooke, Sheila Carter! Proprio così, la mamma di Alexes è proprio Kimberlin Brown, uno dei personaggi più amati e allo stesso tempo odiati di Beautiful. Si, perché la malvagità di Sheila non ha mai avuto limiti e, ben presto, i telespettatori italiani se ne renderanno conto. Sheila, infatti, farà il suo ritorno nella soap e commetterà crimini sempre più diabolici. Ma torniamo a Kimberlin e alla sua meravigliosa Alexes!

Eccole insieme, in uno scatto condiviso sui social:

Eh si, colori a parte, la somiglianza tra mamma e figlia è evidente. E voi, avevate mai visto la bellissima figlia di ‘Sheila Carter’? Tenetevi forte perché i colpi di scena in arrivo a Beautiful vi lasceranno senza parole!