Silvia Toffanin, la notizia che tutti aspettavano: cosa sta succedendo all’amatissima conduttrice di Verissimo.

È uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo: il garbo e la delicatezza con cui tiene le sue interviste hanno conquistato i telespettatori. Parliamo proprio di lei, Silvia Toffanin, da anni al timone di Verissimo. Quest’anno, il talk di Canale 5 va in onda col doppio appuntamento settimanale, di sabato e domenica pomeriggio e Silvia è sempre di più qualcuno di ‘famiglia’ per i telespettatori, affezionati alla trasmissione. E, proprio nelle ultime ore, è arrivata un’indiscrezione sulla Toffanin che non è passata inosservata.

Una notizia che fa sognare i fan dell’ex letterina di Passaparola: curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi sveliamo tutto nei dettagli!

Silvia Toffanin, arriva una notizia che fa sognare i fan: matrimonio in arrivo?

Fiori d’arancio in arrivo per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? Nessuna notizia o annuncio ufficiale, ma qualcosa accaduta negli ultimi giorni ha acceso le speranze dei fan. Come sappiamo, la coppia è felicemente legata dal 2001, ma non è mai convolata a nozze. Ebbene, l’ipotesi di un matrimonio è diventata più viva in seguito all’acquisto, da parte di Pier Silvio, di una villa a Portofino.

Non solo! Anche le parole di Matteo Viacava, sindaco della cittadina ligure, fanno ben sperare. Intervistato dal settimanale Nuovo, il primo cittadino di Portofino ha dichiarato: “Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze. Può darsi che decidano si sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare festa nella nuova proprietà. Credo che siano una famiglia bellissima e che il loro legame sia molto forte”. Insomma, parole che fanno sognare, quelle del sindaco Viacava: che la coppia stia pensando davvero alle nozze?

Silvia e Pier Silvio, insieme da più di venti anni, hanno due figli, Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, nata nel 2015. Il figlio di Silvio Berlusconi è anche papà di Lucrezia, sua primogenita, nata da una precedente relazione. Non ci resta che attendere per scoprire se le tanto attese nozze si celebreranno proprio nell’incantevole cornice di Portofino!