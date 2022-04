Uomini e Donne, anticipazioni shock: Ida confessa tutto, cos’è successo con Riccardo?

Uomini e Donne, anticipazioni shock: Ida Platano confessa tutto, cos’è successo con il suo ex Riccardo? Cosa accadrà nelle prossime puntate della trasmissione.

State seguendo le vicende del trono più famoso della tv? Come sempre, anche quest’anno Uomini e Donne andrà in onda fino alla fine di Maggio, per poi tornare a settembre, dopo la consueta pausa estiva. Nasceranno nuovi amori prima del termine di questa stagione? Noi ci auguriamo di sì! Ma, oltre ai nuovi amori, potrebbero esserci anche dei clamorosi ritorni di fiamma…

Il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri ha letteralmente scatenato i fan del programma: il ritrovato feeling con la sua ex Ida Platano non è passato inosservato. Tra i due c’è solo amicizia e affetto o potrebbe riaccendersi la scintilla? Nell’ultima registrazione del programma, tenutasi ieri 29 aprile, sono emersi dettagli importanti! Scopriamo tutto.

Uomini e Donne, anticipazioni shock: colpo di scena tra Ida e Riccardo

Ida e Riccardo, ci sarà il tanto atteso ritorno di fiamma? Il pubblico si divide: c’è chi non vede l’ora di rivederli insieme e chi, invece, crede che non potrebbe funzionare, essendo i due incompatibili. Ma cosa ne pensano i diretti interessati?

Ebbene, ieri è stata registrata una nuova puntata durante la quale si è parlato molto dei due protagonisti del trono Over, secondo le anticipazioni riportate dalla sempre informata pagina Instagram ‘Uomini e Donne classico e Over’. E pare che proprio ieri Ida si sia lasciata andare ad una importante confessione: la dama ha ammesso che tra lei e Riccardo c’è qualcosa in più di un’amicizia. Una versione che, però, al momento Riccardo non appoggia: per il pugliese non c’è nulla di più. Come si evolverà questa situazione? Secondo voi Ida è ancora legata al suo ex?

Non ci resta che attendere la messa in onda di questa puntata per conoscere i dettagli della vicenda e scoprire cosa accadrà. A voi piacerebbe rivedere insieme Ida e Riccardo o pensate che tra loro non possa funzionare?