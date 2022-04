Com’è cambiato Riccardo Guarnieri dai suoi primi anni di Uomini e Donne? Il suo ritorno ha fatto gran clamore, ma com’era in quegli anni?

Sapevamo perfettamente che questa edizione di Uomini e Donne sarebbe stata indimenticabile e ricca di colpi di scena, ma ha superato di gran lunga le aspettative del suo amatissimo pubblico. Dopo l’ingresso in studio di tantissimi nuovi cavalieri e nuove dame, ce n’è stato uno che ha destato un gran clamore: il ritorno di Riccardo Guarnieri!

Tutti l’hanno amato nel parterre di Uomini e Donne e tutti – ancora adesso – continuano a ricordare con immenso affetto la storia d’amore con Ida Platano. I due, come ricorderete, sono entrati a far parte del programma di Maria De Filippi nel corso della stessa edizione, subito si sono notati, tanto da iniziare uno splendido percorso in due. Ad oggi, sembrerebbe che la loro frequentazione sia giunta definitivamente al capolinea, anche se ci sono stati diversi colpi di scena. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi, di sapere com’è cambiato nel corso degli anni Riccardo? Scopriamolo insieme.

Com’è cambiato Riccardo Guarnieri dal suo esordio a Uomini e Donne?

Se proprio recentemente vi abbiamo mostrato il cambiamento di Ida Platano dai suoi esordi a Uomini e Donne ad oggi ed abbiamo constatato che continua ad essere sempre splendida, cosa possiamo dire su Riccardo Guarnieri? Il suo ritorno negli studi del dating show ha destato un gran clamore ed ha fatto sognare tutti i fan della sua coppia, ma siete curiosi di sapere com’è cambiato nel corso degli anni? Ancora oggi, Riccardo continua a vantare di un fascino davvero irresistibile, ma com’era al suo debutto nel programma?

Così come per Ida, siamo riusciti a rintracciare un vecchio video di Riccardo Guarnieri e non abbiamo potuto fare a meno di constatare di quanto sia rimasto identico al passato. Seppure siano passati anni, il cavaliere pugliese non è affatto cambiato nel corso del tempo. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Si tratta di più di cinque anni fa, eppure si vede chiaramente che Riccardo Guarnieri è sempre rimasto identico al passato. Cosa ne pensate?