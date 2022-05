Drastico cambio look per la protagonista di Beautiful: stenterete a riconoscerla; ecco come si mostra nelle puntate americane della soap.

È entrata da poco nel cast di Beautiful, ma ha già fatto capire chi che pasta è fatta. Parliamo di Paris Buckingham, la sorella di Zoe, arrivata a Los Angeles da qualche mese. Carattere forte e deciso, Paris non ha perso tempo ad opporsi alla sorella maggiore, con cui sono nati dei veri e propri attriti. E, come ci rivelano le anticipazioni americane, Paris farà parte della soap ancora per un bel po’!

Come sappiamo, infatti, tra le puntate americane e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi. Le anticipazioni provenienti dagli Usa, però, ci permettono di conoscere in anteprima alcuni colpi di scena della soap opera più longeva della nostra tv. Oggi ci concentriamo sulla bellissima Paris e, in particolare, sul suo look! Un look completamente rivoluzionato, quello con cui si mostra nelle puntate attualmente trasmesse in America: farete fatica a riconoscerla! Curiosi di vedere cosa ha fatto ai capelli? Ve lo mostriamo subito!

Beautiful, cambio look per una delle protagoniste della soap: Paris è irriconoscibile

Ottime notizie per i fan di Paris Buckingham! Se la new entry di Beautiful e le sue vicende vi stanno appassionando, potete stare tranquilli: la sorella di Zoe è ancora protagonista della soap opera. Nelle puntate americane, Paris è al centro della trama con la turbolenta storia con Zende, che vivrà alti e bassi a causa di intricati triangoli amorosi... Ma oggi concentriamoci sul suo look!

A dare il volto a Paris è la bellissima Diamond White, che ama giocare col suo look. Quando è apparsa per la prima volta nella soap, l’attrice aveva i capelli rosa, per poi tingerli di biondo platino poco dopo. Ebbene, oggi la White ha rivoluzionato ulteriormente il suo aspetto. Nelle puntate in onda in America, sfoggia un look decisamente diverso da quello con cui la vediamo nelle puntate in Italia! Per scoprire di cosa parliamo, basta dare un’occhiata al seguitissimo profilo Instagram dell’attrice. Lì troverete tantissimi scatti in cui Diamond sfoggia la sua nuova, lunghissima, chioma. Date un’occhiata:

Eh si, il colore è rimasto invariato, ma Diamond oggi sfoggia delle lunghissime treccine! Un look che le dona tantissimo, non trovate? A voi piace il personaggio di Paris in Beautiful?