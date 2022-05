Roger Balduino, cosa emerge dal profilo Instagram della sua ex fidanzata Beatriz: i due si incontreranno in Honduras.

È l’incontro che tutti aspettano! Si, parliamo proprio di quello tra Roger Balduino e la sua ex fidanzata Beatriz: il modello brasiliano non sa che lei è proprio a due passi da lui, in Honduras, pronta ad un confronto di fuoco. Confronto che vedremo in diretta domani sera, nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi. In attesa di scoprire cosa accadrà, conosciamo meglio Beatriz.

La bellissima brasiliana è apparsa in studio da Ilary Blasi diverse volte, proprio per sottolineare l’incoerenza del suo ex fidanzato, attualmente legato alla naufraga Estefania Bernal. La storia nata sull’isola ha indispettito Beatriz, che non ha potuto non dire la sua, rivelando di essere ancora in stretto contatto con Roger: i due si sono visti e sentiti prima dell’esperienza in Honduras. In attesa di saperne di più, ecco qualche informazione su Beatriz.

Roger Balduino, cosa sappiamo della sua ex fidanzata Beatriz

Cosa accadrà tra Roger e Beatriz dopo il confronto sull’isola? Il naufrago tornerà da lei dopo averla rivista o ormai il suo cuore è di Estefania? Domande che troveranno risposta domani sera, durante l’attesissima puntata de l’isola dei Famosi! Il confronto tra i due ex è il vero colpo di scena della serata e, come disse l’opinionista Vladimir Luxuria, abbiamo già pronti i pop corn! Nel frattempo, vi sveliamo come trovare la bellissima Beatriz sui social!

Il suo cognome è Marino e su Instagram la troverete col nick name “bbmarino”: nelle informazioni del suo profilo si legge che vive a Milano. Come riporta Fanpage.it, invece, da Facebook emerge che ha studiato legge, ma la modella brasiliana è molto più attiva su Instagram. Dove il suo profilo conta più di 18 mila followers; ecco uno scatto che potrete trovare proprio sul suo canale:

Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà durante il faccia a faccia tra i due ex fidanzati: secondo voi è davvero finita tra di loro o credete alla versione di Beatriz? Appuntamento a domani sera!