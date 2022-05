Uomini e Donne, grande assente nell’ultima registrazione: cosa è successo?

Uomini e Donne, grande assente nell’ultima registrazione della trasmissione di Canale 5: cosa è successo?

Manca sempre meno al termine di questa stagione di Uomini e Donne. Come sempre, anche quest’anno la trasmissione di Canale 5 andrà in vacanza nel periodo estivo, per poi tornare in onda a settembre. Nasceranno nuovi amori prima dello stop estivo? Staremo a vedere, nel frattempo ci sono succulenti anticipazioni sulle prossime puntate.

Proprio ieri, sabato 30 aprile 2022, c’è stata una nuova registrazione del programma di Maria De Filippi. E, dalle anticipazioni rivelate dal sempre informato canale Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’, emerge che una amatissima protagonista non era presente in studio! Cosa è successo? Scopriamo i dettagli dello spoiler.

Grande assente nell’ultima registrazione di Uomini e Donne: brutte notizie per Luca

Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne, siete nel posto giusto! Proprio in questi giorni si sono tenute ben due registrazioni della trasmissione di Canale 5, dove è accaduto davvero di tutto. In particolare per quanto riguarda il trono Over, dove c’è stata un’improvvista rottura. Cosa è successo invece ai protagonisti del trono classico? Una misteriosa assenza ha fatto discutere.

Si, perché in studio non era presente una delle corteggiatrici più in vista di questo momento, Aurora. Si tratta dell’ultima arrivata tra le pretendenti di Luca Salatino, ma in poco tempo ha saputo catturare l’attenzione del tronista. Che ha quasi messo da parte Soraia e Lilli per iniziare a conoscere più a fondo la new entry. Ma perché Aurora non era presente in studio nel corso dell’ultima registrazione? Di recente, la corteggiatrice ha avuto una forte discussione col tronista, al termine della quale è addirittura uscita fuori dallo studio. Che Aurora abbia deciso di lasciare definitivamente il programma o si tratta di un’assenza momentanea?

Non ci resta che attendere per avere ulteriori informazioni e scoprire il motivo per cui la corteggiatrice non era presente in studio nel corso della registrazione di ieri. A voi piacciono Aurora e Luca insieme o al fianco del tronista preferite una tra Soraia e Lilli?