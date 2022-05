Beautiful, ricordate il personaggio di Carmen? Lasciò la soap in modo tragico; tutti i dettagli sulla protagonista.

Forse non tutti lo sanno, ma Beautiful va in onda da ben 35 anni. Proprio così, era il marzo del 1987 quando in America è andata in onda la prima puntata in assoluto della soap opera. In Italia, la serie è arrivata qualche anno dopo, nel ’90, ma ha impiegato pochissimo tempo per diventare un grande successo. Ma la domanda è: quanti personaggi sono passati in quel di Los Angeles in tutti questi anni?

La risposta è: infiniti! Ed è per questo che anche i fan più incalliti potrebbero non ricordare alcuni protagonisti della soap più longeva della nostra tv. Ad esempio, ricordate il personaggio di Carmen Arena? La sua fu un’apparizione breve ma molto intensa, con un finale drammatico! Pronti per un tuffo nel passato?

Beautiful, ricordate Carmen Arena? Tutto sul suo personaggio

A darle il volto è stata Gladise Jimenez, ma chi era Carmen Arena in Beautiful? Se vi dicessimo Deacon Sharpe? Si, perché Carmen è entrata in scena proprio come fidanzata di Deacon! Una fidanzata gelosissima del rapporto tra il suo compagno ed Amber Moore: quest’ultima faceva spesso visita a Deacon poiché quest’ultimo aveva preso in custodia il piccolo Eric, che ha cresciuto in un appartamento sul suo nightclub. Per vedere il bambino, Amber si recava spesso da Deacon, provocando la rabbia di Carmen! Ricordate cosa è arrivata a fare la Arena?

Spinta dall’odio, Carmen ha portato sul tetto il piccolo, con l’intento di gettarlo dal palazzo, ma furono proprio Deacon e Amber a fermarla. Nella colluttazione, però, a perdere la vita è stata proprio Carmen. Ricordavate questo episodio?

E, a proposito di Deacon Sharpe, ci sono buone notizie per i fan: il personaggio tornerò presto in scena a Beautiful! In realtà, in America Deacon è già centrale nella trama, ma, come sappiamo, tre le puntate negli Usa e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi. Noi non vediamo l’ora di rivederlo in azione: ci saranno colpi di scena incredibili!