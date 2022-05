La sua interpretazione è stata impeccabile ne Gli eredi della terra: dove abbiamo già visto l’attrice

Ha interpretato Mar ne Gli Eredi della terra, ma ricordate dove abbiamo già visto l’attrice?

Gli Eredi della terra è una serie spagnola trasmessa in Italia a partire dal 17 aprile. La trama gira intorno al personaggio di Hugo Llor , interpretato in età adolescenziale da David Solnas e in età adulta da Yon Gonzales. Hugo dopo aver perso suo padre, non può più vivere nella sua casa con la sua famiglia.

Inizia a lavorare presso un cantiere navale grazie all’aiuto di Arnau Estanyol, uno degli uomini più rispettati di Barcellona. La moglie di Arnau, Mar, lo tratta come un figlio, tanto da regalargli delle scarpe. Il re muore e il potere viene preso dai Puig, che da tempo aspettano per vendicarsi proprio del signore che ha aiutato Hugo. Viene decapitato in piazza e Mar cade in disperazione. Non solo suo marito è morto ma è convinta che lo sia anche suo figlio. La donna è stata interpretata dall’attrice Michelle Jenner. Nonostante sia stato poco presente il suo personaggio, l’interpretazione è stata da brividi. Questa non è la prima volta che vediamo l’attrice, ricordate dove ha recitato?

Abbiamo visto Michelle in Isabel, Julieta, Gun City, La cattedrale del mare e naturalmente ne Gli eredi della terra. Questi sono i film in cui noi l’abbiamo vista, ma la sua carriera è ricchissima. Ha recitato al cinema e in televisione ottenendo sempre grande apprezzamento. A voi è piaciuta la sua interpretazione?