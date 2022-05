Leonardo Pieraccioni ha ritrovato l’amore: chi è la sua fidanzata

Leonardo Pieraccioni ha ritrovato l’amore dopo anni: scopriamo chi è la sua fidanzata.

Il 21 aprile 2022 è uscito nelle sale il suo ultimo film, Il sesso degli angeli. La pellicola è diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni che veste i panni di Don Simone ma nel cast troviamo Sabrina Ferilli, Massimo Ceccherini, Marcello Fonte e un gruppo di attori incredibili.

Pieraccioni ha presentato il film nello studio di Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin ha ripercorso la sua carriera. Aveva solo 16 anni quando partecipò al programma Un ciak per gli artisti domani presentato dal debuttante Carlo Conti. Dopo questa prima esperienza ne arrivano altre e sempre di più. Oggi è un attore, un regista, un comico, un conduttore televisivo e in tutti gli ambiti è riuscito ad affermarsi alla grande. Ma a Verissimo non ha solo parlato della sua carriera ma ha anche raccontato di aver ritrovato l’amore. Scopriamo chi è la sua fidanzata.

Leonardo Pieraccioni, chi è la fidanzata dell’amato attore

Leonardo Pieraccioni è uno degli attori più amati del panorama cinematografico. Ma questo è solo uno dei tanti ambiti in cui è riuscito ad affermarsi ottenendo grandi risultati. Sappiamo che ha avuto una relazione con Laura Torrisi, conosciuta sul set del film Una moglie bellissima.

Nel 2010 sono diventati genitori di una bambina, Martina. Il rapporto è poi giunto al termine. L’attore qualche settimana fa è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e nello studio di canale 5 ha parlato dell’amore per sua figlia, facendo anche una riflessione sul rapporto con i figli tra genitori separati. Al riguardo ha detto: “Con Martina siamo molto complici, il nostro rapporto è diventato ancora più stretto, siamo una coppia praticamente“. Ma Pieraccioni ha anche svelato di aver trovato l’amore, si è fidanzato.

La sua compagna si chiama Teresa ed ha 16 anni in meno all’attore. Non è nota la sua professione ma sembrerebbe che non lavori nel mondo dello spettacolo. Leonardo Pieraccioni a Verissimo ha raccontato di aver trovato l’amore dopo 10 anni ed è apparso molto felice.