Giulia De Lellis lascia tutti senza parole: il ‘gesto’ che nessuno si aspettava

Giulia De Lellis lascia tutti senza parole: quel gesto nessuno se l’aspettava, avete visto cos’è successo?

Giulia De Lellis è un’amatissima influencer e un noto personaggio televisivo. E’ diventata popolare in seguito alla partecipazione al programma Uomini e donne. Scese allora in veste di corteggiatrice per il tronista Andrea Diamante. Una storia che ci ha fatto sognare.

L’esperienza si concluse con il lieto fine. I due sono stati insieme molti anni e dopo vari tira e molla si sono definitivamente lasciati. Adesso la bella De Lellis è felicemente innamorata di Carlo Beretta. Uomini e donne è uno dei programmi che l’hanno vista presente ma ha anche partecipato al Grande Fratello Vip nel 2017, ha condotto insieme a Gemma Galgani il format d’intrattenimento Giortì. Nel 2021 viene scelta per condurre la prima edizione italiana del reality Love Island, in onda su Discovery+. Giulia de Lellis è partita piano piano ed è arrivata dritta al successo. Oggi è una delle influencer più amate e più seguite. Pensate che il suo profilo instagram è seguito da oltre 5 milioni di follower, numeri da vera star!

Negli ultimi giorni i fan più attenti hanno notato qualcosa dopo che lei aveva pubblicato questo scatto. Il ‘gesto’ non poteva assolutamente passare inosservato.

Giulia De Lellis, tutti l’hanno notato: quel ‘gesto’ non è passato inosservato

E’ attivissima sui social ed è seguita da oltre 5 milioni di follower. Giulia De Lellis è riuscita a frasi apprezzare moltissimo. La sua partecipazione ad Uomini e donne è stata sicuramente un trampolino di lancio verso la popolarità. Oggi è divenuta uno dei personaggi che hanno sceso le scale del format più note e più amate.

In seguito non sono mancate le esperienze per la bella influencer, in veste di concorrente ma anche in un ruolo completamente diverso, ovvero di conduttrice. Abbiamo detto che è molto attiva sui social e proprio qui una sua foto ha animato gli animi. Giulia ha pubblicato questo scatto e la vediamo mentre assiste ad un concerto, ma di quale artista si tratta?

A quanto pare l’influencer è andata al concerto di Irama che, ricorderemo, il cantante ha avuto proprio una relazione con lei. Questo dimostra, come lei stessa aveva già detto, che i due dopo la rottura siano rimasti in buoni rapporti. Voi cosa ne pensate?