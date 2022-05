Avete notato quei gioielli di Miriam Leone? Finalmente svelato il prezzo

Favolosa Miriam Leone ai David di Donatello, avete notato gli splendidi gioielli che ha indossato? Ecco svelato quanto costano

Una diva sul Red Carpet e meravigliosa alla premiazione più attesa di sempre. Ai David di Donatello, Miriam Leone non è certamente passata inosservata. La splendida Miss Italia è stata una delle attesissime ospiti al grande e celebre evento.

All’evento dove hanno presenziato i volti più noti ed amati del cinema italiano, abbiamo visto alla conduzione il duo formato da Drusilla Foer e Carlo Conti.

Miriam Leone è stata nominata come Migliore Attrice nel film Diabolik, film firmato dai Manetti Bors e dove ha vestito i panni della splendida Eva Kant. Vedere Miriam Leone senza trucco lascia di stucco per la sua enorme bellezza, ma ai David di Donatello in un look black&white arricchito con preziosissimi gioielli ha davvero incantato tutti. Sapete quanto costano i gioielli indossati dall’attrice alla premiazione dei David di Donatello? Ecco svelato il prezzo. Cifre da capogiro!

Il prezzo dei gioielli indossati da Miriam Leone

E’ stata nominata Migliore Attrice in Diabolik, dove ha interpretato il ruolo di Eva Kant. Fine ed elegante, il suo look di Miriam Leone all’attesissima premiazione era davvero di classe. Ad impreziosire ed arricchire il suo outfit super alla moda sono sicuramente stati i suoi gioielli. Impossibile non notarli in tutta la loro superba eleganza e bellezza. Collana, orecchini ed anello firmati rigorosamente Bvlgari. Oro bianco, smeraldo e tanto scintillio.. I gioielli indossati da Miriam Leone alla premiazione dei David di Donatello hanno davvero catturato la nostra attenzione.

Una pioggia di diamanti e smeraldi incastonati in un meraviglioso collier, modello cocker rifido, che ha ben adornato il collo della splendida attrice. L’anello così come gli orecchini fanno parte della medesima linea in cui rientra anche lo splendido collier. E’ la Collezione Serpenti Tubogas, appartenente all’Alta Gioielleria della prestigiosa Maison di Lusso, Bvlgari.

Il prezzo dei gioielli non è reso noto al pubblico, trattandosi di pezzi particolarmente rari e pregiati. Ma dando un’occhiata al sito online notiamo che modelli simili con diamanti ed oro incastonati sono presenti anche in un’altra collezione, Diva’s Dream, con prezzi che si aggirano per un collana con pietre raffinate intorno ai 42mila euro, orecchini con pendenti intorno alla cifra di 30mila euro; mentre per quanto riguarda l’anello, il prezzo sarebbe di circa 2390 euro.

Cifre scintillanti proprio come quei meravigliosi diamanti!