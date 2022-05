Manuela Arcuri, le nozze sono sempre più vicine: svelati data, luogo e testimoni

Manuela Arcuri sta per sposarsi e al settimanale Chi ha rivelato i dettagli del giorno delle nozze col compagno Giovanni Di Francesco.

Il sogno della bella Manuela Arcuri sta per realizzarsi. Dopo aver sposato dieci anni fa il compagno e padre di suo figlio con una cerimonia a Las Vegas, alcuni mesi fa a Verissimo aveva dichiarato di desiderare il matrimonio in Italia. A quanto pare, Giovanni Di Francesco non se l’è fatto ripetere e le ha fatto la fatidica proposta, raccontata dall’attrice in un’intervista rilasciata al magazine Chi.

Come in una favola, l’imprenditore le avrebbe chiesto di accompagnarlo a vedere un terreno dove costruire un castello tutto per loro. Giunti sul luogo, Manuela ha visto volare un aereo che recava la scritta “Manu, vuoi sposarmi?”.

La coppia ha un figlio di 8 anni, Mattia. Intervistata nuovamente dal giornale diretto da Alfonso Signorini, l’attrice originaria di Latina ha spiegato di aver cambiato idea sull’ipotesi di mettere al mondo un altro bambino: “Per un momento ci abbiamo pensato, sarebbe stato bello per lui così avrebbe avuto un compagno di giochi. Ma sta benissimo così, coccolato e fiero di essere figlio unico”.

Nel corso dell’intervista, la Arcuri ha anche rivelato in anteprima tutti i dettagli più interessanti del gran giorno: data, location e chi farà da testimone. Vediamo insieme cosa ha anticipato.

Manuela Arcuri: quando sono state fissate le nozze e tutte le altre curiosità

Fiera di aver costruito la propria carriera solo con le proprie forze e tanti sacrifici, Manuela oggi è una donna serena e realizzata: “Non c’è stato nessun principe azzurro ad aiutarmi, ma sono stata fortunata, ho ottenuto quello che volevo e sono felice”, dice.

La data del matrimonio è stata fissata per il prossimo 22 luglio e la location della cerimonia sarà il favoloso Castello Odescalchi, sul Lago di Bracciano: “Ho sempre sognato di vivere in un castello, è il luogo ideale per coronare un amore, una favola a lieto fine”, rivela l’attrice.

Una festa ristretta ai parenti e agli amici più cari degli sposi. Per quanto riguarda i testimoni, questi saranno il presidente del Coni Giovanni Malagò a cui la coppia è legata da una grande amicizia e Alberto Tarallo, fondatore della Ares, che Manuela ritiene il suo “padre lavorativo”. “Gli sono riconoscente”, racconta sulle pagine di Chi.

Tantissimi auguri a questa meravigliosa coppia!