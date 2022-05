Era la giapponese degli spot della Philadelphia: oggi è tra le attrici più sexy del mondo

Vi ricordate la dolcissima giapponese del famoso spot Philadelphia? Sono passati anni, ma oggi è una delle attrici più sexy del mondo.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando della giovanissima giapponese e dolce Kaori del famoso spot del formaggio Philadelphia. Erano esattamente gli anni ’90 quando la giovane entrava nelle case di tutti gli italiani e, con il suo sorriso, conquistava tutti. Cosa fa oggi?

Seppure non sia più presente sul piccolo schermo nostrano, la dolce Kaori continua ad essere ricordata con immenso affetto da tutto il pubblico italiano. D’altra parte, è davvero impossibile quel dolce sorriso! In tantissimi, infatti, sono curiosi di avere qualche notizia in più sul suo conto e scoprire com’è cambiata la sua vita oggi dopo il successo riscontrato. Sono trascorsi più di 30 anni dalla sua partecipazione allo spot del famoso formaggio pubblicitario, ma non tutti sanno che oggi la dolce Kaori è un’attrice famosissima. Siete curiosi anche voi di sapere qualche cosa in più su di lei? Pronti a raccontarvi ogni cosa sul suo conto.

Ricordate la dolce giapponese dello spot Philadelphia? Eccola oggi

Se un amatissimo attore italiano ha detto “addio” al mondo della tv, la dolce giapponese Kaori dello spot pubblicitario Philadelphia non ha proprio pensato a questa svolta. Subito dopo essere stata il volto del formaggio spalmabile per diversi anni ed aver incantato tutti con la sua bellezza, la bella Kaori – di cui il nome reale è Kelly Hu – ha cavalcato ancora di più la cresta dell’onda. Ed ha preso parte a diversi film e serie tv di successo. Come dimenticarla, ad esempio, nella famosa The Vampire Diaries nel ruolo di Pearl. Ma non solo. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bella Kelly abbia intrapreso anche una carriera imprenditoriale, dando origine ad una linea di profumi e di abbigliamento.

Non credete, però, che le sorprese siano finite qui. A quanto pare, infatti, nel 2014 è stata nominata tra le attrici più pagate al mondo secondo People With Money. E, sempre nello stesso anno, è stata nominata l’attrice più sexy al mondo. D’altra parte, ammirando la sua bellezza non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Davvero bellissima, non credete?