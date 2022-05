“Quasi non ci credevo”, l’amatissima attrice torna a Beautiful: che gioia per i fan

“Quasi non ci credevo”, l’amatissima attrice torna nel cast di Beautiful: che gioia per i fan della soap opera americana.

In Beautiful, si sa, i colpi di scena non mancano mai. La soap opera americana continua a tenere incollati alla tv i telespettatori da ben 35 anni. Un successo straordinario, dovuto alle continua sorprese della trama e, ovviamente, ai personaggi, a cui i fan si sono ormai affezionati. Proprio come quello di cui vi parliamo oggi!

Si tratta di uno dei personaggi principali della soap, che è pronto a fare il suo ritorno in scena. In realtà, in America è già riapparsa nelle puntate, ma per rivederla in tv in Italia dovremo attendere ancora qualche mese. Se siete impazienti, vi sveliamo tutto quello che sta per accadere!

L’amatissima attrice torna a Beautiful: “Tornerò sempre, lo amo”

“Tornerò sempre, lo amo. Se quando me lo chiedono sono in città, lo farò sempre”. Una vera e propria dichiarazione d’amore, quella dell’attrice nei confronti della soap opera Beautiful. Una soap che l’ha fatta apprezzare in tutto il mondo e che ben presto la rivedrà protagonista. Si, perché Ashley Jones è tornata sul set di Beautiful, nel ruolo dell’amatissima Bridget Forrester!

La figlia di Brooke Logan ed Eric Forrester è riapparsa in scena in un momento drammatico: essendo un medico, si è occupata di Steffy e Finn dopo la sparatoria a causa della quale quest’ultimo perderà la vita. A quanto pare, però, quella di Bridget non sarà una toccata e fuga: “Sarò onesta, quasi non ci credevo. Mi sono detta che sarebbe stato per un paio di episodi come sempre. Non ho chiesto per quanti, ho prontamente risposto che avrei liberato la mia agenda. Ma poi i copioni continuavano ad arrivare”, ha dichiarato l’attrice, come riportato da TV Soap.

Ebbene si, a quanto pare Bridget resterà per un bel po’ in quel di Los Angeles e sarà protagonista di una storyline che in America andrà in scena a giugno! Non sappiamo ancora nel dettaglio cosa gli sceneggiatori hanno in serbo per lei, ma non vediamo l’ora di scoprirlo.

Per tornare a Beautiful, l’attrice ha rinunciato anche ad una parte in Grey’s Anatomy: “Ciò dimostra quanto davvero io tenga alla soap”. E voi, siete felici di rivedere Bridget Forrester a Beautiful?