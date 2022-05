Raoul Bova resta di stucco: la notizia appena arrivata è sensazionale

Una notizia che lascia tutti di stucco riguarda il fantastico attore Raoul Bova: ecco cosa abbiamo scoperto, davvero sensazionale!

Una notizia sensazionale che lascia tutti di stucco, Raoul Bova compreso. L’attore che è attualmente impegnato nella fiction più seguita di sempre in onda su Rai 1, Don Matteo 13, raggiunge un traguardo davvero incredibile!

Ha preso il posto di Terence Hill dopo la sua uscita dalle scene, e nella fiction Don Matteo 13, veste i panni di Don Massimo. Raoul Bova è un attore ed un personaggio televisivo amatissimo. Il suo esordio televisivo risale a molti anni fa. Oggi all’età di 50 anni è ancora un bellissimo uomo e un vero e proprio sex symbol. Ha conquistato il pubblico con il suo talento e con la sua bellezza fino a diventare ad oggi un personaggio che raccoglie intorno a sé grazie alla sua bravura, immensa stima. Lo stiamo tutti seguendo nella nota fiction in onda su Rai 1 il giovedì sera. Ed a proposito della fiction, dovreste assolutamente sapere questa splendida notizia!

Raoul Bova, splendida notizia: è successo nelle ultime ore

Una splendida notizia per Raoul Bova, l’attore può festeggiare! Giovedì 5 Maggio è andata in onda una nuova puntata della fiction Don Matteo 13, la sesta per l’esattezza. E proprio dopo la messa in onda della puntata sulla rete Rai, dagli ascolti televisivi si è constatato che la nuova puntata di Don Matteo ha registrato uno share superiore al 30%, il 31,54% se vogliamo essere precisi.

Don Matteo quindi colpisce ancora e ci tiene tutti incollati allo schermo sbaragliando la ‘concorrenza’ delle altri reti televisive che propongono reality, film e programmi tv all’interno del loro palinsesto. A quanto pare, la sesta puntata andata in onda ha registrato un numero di ascolti altissimo. Circa 6 milioni e 282 mila i telespettatori che non si sono persi la nuovissima puntata che ha visto Raoul Bova nelle vesti di Don Massimo.

La prossima settimana, la settima puntata non andrà in onda, la fiction ‘va in pausa’ per lasciar spazio all’Eurovision Song Contest 2022. Nel frattempo però non vediamo l’ora di avere prossime e succose anticipazioni!