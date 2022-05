Maria De Filippi, chi c’era prima di Maurizio Costanzo: tutti gli amori della conduttrice

Oggi conduttrice Mediaset amatissima e moglie di Maurizio Costanzo ma conoscete tutti gli amori passati di Maria De Filippi?

Maria De Filippi è oggi un personaggio televisivo molto amato. Alla conduzione dei suoi programmi Tv riscuote da sempre un enorme e clamoroso successo. Impossibile perdersi una puntata di Uomini e Donne, saltare il Serale di Amici o perdere una puntata strappalacrime di C’è Posta per Te.

Non immaginereste mai che lavoro faceva prima del successo! Oltre il lavoro però, Maria De Filippi è anche la moglie e compagna di vita di uno degli storici conduttori televisivi, Maurizio Costanzo. Ad oggi sono una delle coppie più longeve nate dietro le quinte dei palcoscenici televisivi, ma sapete come si sono conosciuti? Il retroscena è davvero inaspettato! Oggi è la moglie di Maurizio Costanzo, ma prima dello storico conduttore c’era qualcun altro nella vita dell’amatissima conduttrice? Quanti ‘amori’ ha avuto Maria De Filippi prima di trovare l’uomo giusto? Lo ha rivelato lei stessa in un’intervista, scopriamolo!

Maria De Filippi, chi c’era prima di Maurizio Costanzo: gli amori della conduttrice

Prima di conoscere Maurizio Costanzo e di cambiare completamente la propria vita, Maria De Filippi era una giovanissima studentessa di Giurisprudenza ed aveva il sogno di intraprendere la carriera forense e diventare magistrato. Ricordate com’era prima del successo? Se oggi la conosciamo come conduttrice televisiva e moglie del conduttore televisivo e giornalista Maurizio Costanzo, facciamo un passo indietro.

Con chi è stata fidanzata Maria De Filippi? In ricordo dei ‘vecchi amori’ la conduttrice ha aperto le porte al passato in un’intervista a quotidiano Corriere della Sera.

Sbilanciandosi sul rapporto con suo fratello, Maria De Filippi ha raccontato alcuni inediti retroscena in merito a qualche ‘amore passato’ che l’ha vista coinvolta prima dell’incontro con il suo grande amore. “Mio fratello? Ha sette anni più di me, mirava a schiavizzarmi e faceva la spia. Una volta ho avuto una storiella con un suo amico e quando l’ha scoperta mi ha uccisa di insulti. Appena se ne è andato di casa però, ho iniziato a cercarlo e ora lavoriamo insieme” – ha detto la conduttrice che ha poi continuato a raccontarsi ed a parlare del suo passato e delle sue precedenti storie amorose.

Aveva appena 18 anni quando ha intrapreso una relazione durata 3 anni. Durante l’intervista ha rivelato di non essersi comportata molto bene nei riguardi dell’altro: “Oggi è un amico di messaggi, insomma lo sento via sms. Siamo stati assieme tre anni quando io ne avevo 18 e l’avevo trattato male. Mi era rimasto il rimorso, sono felice di aver riallacciato“, ha detto Maria De Filippi.

Ma una storia più seria, durata 7 anni, è arrivata quando Maria De Filippi ha cominciato la sua carriera universitaria, su di lui però la conduttrice ha fatto sapere ben poco: “Prima di Maurizio ho avuto un fidanzato per 7 anni. Non siamo rimasti in rapporti anche se so che è diventato otorino”.

Conoscevate questa parte del passato della nostra conduttrice?