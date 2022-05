Raffaella Fico com’è cambiata negli anni: prima e dopo la chirurgia

Raffaella Fico, il prima e dopo il ricorso alla chirurgia estetica: avete notate come è cambiata nel corso di questi anni la showgirl?

Ex gieffina, showgirl e cantante, Raffaella Fico si è fatta strada nel mondo dello spettacolo italiano. Classe ’88, nasce dapprima come modella per poi diventare un volto molto noto anche sul piccolo schermo.

Classe ’88, la showgirl napoletana è stata al centro dei titoli di gossip per diverso tempo per le sue precedenti relazioni, in particolare quelle che l’hanno vista al fianco di due volti molto noti nel panorama sportivo, Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli con il quale ha avuto la piccola Pia, nata nel 2012.

Raffaella Fico nel corso della sua carriera in tv ha partecipato a diversi programmi televisivi oltre che reality show. Il Grande Fratello è stata per la giovane la prima esperienza all’interno di un reality al quale ha partecipato per la prima volta nel 2008. Poi l’approdo a L’Isola dei Famosi qualche tempo più tardi. Quest’anno è stata nuovamente inquilina della casa più spiata d’Italia, partecipando al Grande Fratello Vip 6.

Nel corso di questi anni di carriera televisiva, tutti avrete notato il cambiamento di Raffaella Fico. Vediamo a tal proposito il prima e dopo della showgirl!

Raffaella Fico, il prima e dopo il ricorso alla chirurgia estetica

Al GF Vip l’abbiamo vista spesso presentarsi con look tutti diversi, a partire dalla capigliatura. Dagli esordi ad oggi Raffaella Fico è cambiata moltissimo. Eccola in uno scatto in cui il prima e dopo è sicuramente ravvisabile. A parte qualche anno in meno sulla carta di identità, la bella showgirl, qualche cambiamento avvenuto nel corso del tempo si può notare.

A parte la folta chioma che ancora oggi affascina, la Fico ha ammesso di essere ricorsa a qualche ritocco estetico, in particolare in giovanissima età ha rifatto il seno: “Si, mi sono rifatta. L’unica cosa che ho rifatto è il seno”, ha detto Raffaella Fico a chi la accusa di essersi stravolta troppo. Ama tenersi in forma, ed il suo fisico statuario ne è la mera testimonianza.

A parte qualche lineamento cambiato con l’età nel corso degli anni, la modella è oggi bellissima come allora non trovate?