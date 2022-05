Anticipazioni della puntata di Domenica In dell’8 Maggio: nomi bomba quest’oggi, sarà un appuntamento davvero imperdibile.

Siete pronti ad un fine weekend davvero di fuoco? A partire dalle ore 14:00, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. E, come al solito, gli ospiti previsti sono a dir poco stupefacenti.

A differenza della prossima edizione, di cui sappiamo con certezza chi sarà la sua conduttrice, non abbiamo tantissime informazioni su quando terminerà questa l’attuale. Quello che, però, possiamo dirvi è che le puntate che verranno saranno totalmente imperdibili. Così come dall’inizio di quest’anno, Mara Venier continuerà a regalare degli appuntamenti ricchi di ospiti e di emozioni. Ce lo conferma proprio quello che accadrà oggi, Domenica 8 Maggio. Siete pronti anche voi a scoprire quali sono le anticipazioni? Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che nello studio televisivo di Domenica In si alterneranno tantissimi personaggi. E ciascuno di loro regalerà al pubblico di Rai Uno dei momenti unici ed irripetibili.

Domenica In, anticipazioni dell’8 Maggio: tutti gli ospiti, nomi pazzeschi!

La puntata di Domenica In che andrà in onda oggi 8 Maggio a partire dalle ore 14:00 sarà una puntata totalmente indimenticabile e ricca di ospiti. Stando a quanto si apprende da TV Blog, infatti, Mara Venier accoglierà tantissimi personaggi dello spettacolo italiano. Ecco a voi tutte le anticipazioni.

Ad aprire la 34esima puntata di Domenica In, sarà l’attrice Giovanna Ralli. Da poco vincitrice del David di Donatello, l’attrice si racconterà come mai prima d’ora alla padrona di casa, nonché sua grande amica. Ampio spazio, poi, anche a Manuel Bortuzzo. L’ex concorrente del G FVip, in questi ultimi giorni, è sulla bocca di tutti non solo per la fine della sua storia d’amore con Lulù, conosciuta nella casa di Cinecittà, ma anche per il film che racconta la sua storia. Intitolato “Rinascere”, il film descrive esattamente la vita del giovane e quella serata che ha cambiato per sempre la sua vita. Inoltre, grandissime interpreti in studio: Elisa e Matilda De Angelis. Ma non solo. A Domenica In, ci saranno anche Giucas Casella, reduce da qualche mese dall’esperienza nella casa del GF Vip, Mahmood e Blando, che dalla settimana prossima saranno impegnati con l’Eurovision, e la coppia formata da Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. Infine, per concludere: Francesco Merola e la sua futura moglie e Guido Maria Brera.

Insomma, una puntata ricchissima!