Temptation Island, l’amatissima coppia è in crisi: l’indiscrezione fa tremare i fan

Temptation Island, l’amatissima coppia nata nella trasmissione di Canale 5 è in crisi: l’indiscrezione fa tremare i fan.

In attesa di scoprire se questa estate tornerà Temptation Island, è arrivata una notizia che non farà molto piacere ai telespettatori del programma di Canale 5. Al momento, si tratta di un’indiscrezione, poiché i diretti interessati non si sono espressi, ma alcuni indizi social fanno temere il peggio.

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, la coppia si troverebbe in un momento di forte crisi sentimentale dovuta a situazioni personali. Scopriamo i dettagli.

L’amatissima coppia di Temptation Island è in crisi: cosa è successo?

È una delle coppie più amate della storia di Temptation Island. Anche perché è nata proprio nel docu reality di Maria De Filippi! Lei ha partecipato all’ultima edizione del programma col suo ormai ex fidanzato, mentre lui vestiva i panni del suo tentatore. E quello che sembrava un semplice flirt si è trasformato in un grandissimo amore. Che, però, non sta attraversando un periodo facile.

Parliamo di Manuela Carriero e Luciano Punzo, che si sono conosciuti proprio nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island. Edizione al termine della quale Manuela ha definitivamente chiuso la storia col suo allora compagno Stefano, vivendosi questa nuova emozione con Luciano. Tra loro tutto è andato avanti a gonfie vele, fino ad oggi… Negli ultimi giorni, in molti avevano notato che, sui social, i due non si mostravano più insieme. A confermare i dubbi è stato Amedeo Venza, che conosce i diretti interessati e che ha dichiarato di aver sentito al telefono uno dei due.

Attraverso Instagram, l’esperto di gossip ha spiegato che la storia tra i due non sta vivendo giorni positivi, senza però entrare nel dettaglio. “Crisi dovuta a situazioni personali”, dichiara Venza. Un’indiscrezione che ha gettato nel panico i tantissimi fan, che ancora oggi seguono la coppia, a cui sono affezionati.

Non ci resta che attendere eventuali novità, augurandoci che possa tornare presto il sereno per questa meravigliosa coppia. Ricordate il loro percorso a Temptation Island?