Albe di Amici 21, sapete chi è la sorella? Sono due gocce d’acqua

Albe di Amici 21, sapete chi è la sorella del giovane cantante? Sono due gocce d’acqua.

Una semifinale con colpo di scena, quella di Amici 21 andata in onda lo scorso sabato. A grande sorpresa, infatti, ad accedere alla finalissima di sabato prossimo non sono stati cinque concorrenti, ma sei. Dopo uno scherzo organizzato da Maria De Filippi, Alba ha scoperto di essere proprio lui il sesto finalista e di poter accedere all’ultima puntata in compagnia della sua fidanzata, la ballerina Serena. Ma, a proposito di Albe, avete mai visto la sorella?

Nel daytime di oggi, il giovane cantante ha ricevuto la visita a sorpresa proprio della sorella Silvia, che non incontrava da tanti mesi. Un momento davvero commovente, che ha racchiuso l’amore che lega i due fratelli. Curiosi di vedere Silvia? La somiglianza con Albe vi stupirà.

Amici 21, avete mai visto la sorella di Albe? Meravigliosa

Albe è uno dei finalisti di Amici 21! Il cantante del team di Anna Pettinelli era pronto a lasciare il suo posto alla ballerina Serena, con cui ha una storia. Ma quello di Maria De Filippi era solo uno scherzo: entrambi hanno ricevuto la maglia color oro della finalissima! Chi salirà sul gradino più alto del podio? Questo lo scopriremo soltanto domenica sera, 15 maggio, eccezionalmente in diretta. Nel frattempo, siete curiosi di vedere la sorella di Albe?

Si chiama Silvia ed è la sorella minore del cantante: la ragazza ha fatto una sorpresa al fratello, presentandosi in studio travestita da orsetto. Un momento emozionante, nel corso del quale Silvia non ha trattenuto le lacrime. “Sono fiera di te, sono contentissima del percorso che hai fatto. Prendo molto esempio da te, per come fai le cose. Sono fiera del fratello che ho perché è pazzesco!”, ha dichiarato Silvia, elogiando il talento di Albe.

Silvia ha gli stessi colori e lo stesso sorriso di Albe, date un’occhiata:

Sarà proprio il 22 enne a portarsi a casa il trofeo della 21 esima edizione di Amici? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo. Voi per chi farete il tifo?