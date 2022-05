La ricordate in Smallville? Ecco com’è diventata oggi: resterete senza parole

La ricordate in Smallville? Ecco com’è diventata la famosa attrice oggi, a distanza di più di dieci anni: resterete senza parole.

Tra i telefilm più amati dei primi anni del 2000 c’è senza dubbio Smallville. Dieci appassionanti stagioni in cui è racchiusa la storia di un giovane Clark Kent, l’adolescente che, di lì a poco, sarebbe diventato Superman. E tra i personaggi più amati della serie non può mancare lei, Lois Lane.

Si tratta di una versione adattata della Lois dei fumetti, ed entra a far parte della serie a partire dalla quarta stagione, come cugina di Chloe Sullivan. Ad interpretare quella che è diventata il vero amore di Clark è stata Erica Durance, che è rimasta nel cast fino all’ultima puntata, nel 2011. Siete curiosi di vedere com’è oggi l’attrice? Resterete di stucco!

Era Lois Lane in Smallville: ecco l’attrice a distanza di anni

Il suo primo amore è stato Lana Lang, ma il vero amore diventerà Lois Lane. Si, parliamo di Clark Kent e dei suoi primi anni di vita, raccontati nell’indimenticabile serie tv Smallville. All’inizio, tra Clark e Lois è tutt’altro che idilliaco: i due hanno poco in comune e il giovane Kent è ancora innamorato di Lana. È solo nelle ultime stagioni che l’amore tra i due sboccerà e si coronerà nelle nozze, celebrate nell’ultima stagione. Ricordate chi ha vestito i panni di Lois Lane?

Si tratta di Erica Durance, splendida attrice canadese. Oggi ha 43 anni, siete curiosi di vedere come è diventata? Ecco alcune immagini tratte da un video postato da lei sul suo canale Instagram, poche settimane fa:

Eh si, colore di capelli a parte, sembra che il tempo non sia mai trascorso per la meravigliosa attrice. Sono passati più di dieci anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio di Smallville ma Erica è praticamente identica a Lois! Se siete nostalgici, cosa aspettate a seguirla sui social? Il suo canale ha ben 214 mila followers ed è ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!