Poteva essere nella trasmissione di Barbara D’Urso ma ha rifiutato: “Sarebbe stato surreale”

Il retroscena inaspettato, poteva essere nella trasmissione di Barbara D’Urso ma ha rifiutato la proposta: “Sarebbe stato surreale”, di chi si tratta? Lo scopriamo insieme

In procinto di tornare in ‘careggiata’ sul piccolo schermo, ha detto di no a Barbara D’Urso. E’ un volto che abbiamo imparato a conoscere all’interno del reality più seguito di sempre, il Grande Fratello Vip.

Dopo la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, ha ripreso in mano la sua vera vita ed ha cominciato a valutare diversi progetti. Fra questi c’era anche la proposta di entrare a far parte all’interno di una delle trasmissioni della conduttrice Mediaset, Barbara D’Urso. Ma qualcosa è andato storto. “Sarebbe stato surreale“, ha fatto sapere. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo!

Ha detto no alla trasmissione di Barbara D’Urso: “Sarebbe stato surreale”

L’ex gieffina svela un retroscena che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, nell’edizione che ha visto vincitore Tommaso Zorzi, Stefania Orlando ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo con nuovi progetti televisivi.

Fra questi ci sarebbe anche stata la possibilità di lavorare insieme a Barbara d’Urso in una sua trasmissione. In particolare, si sarebbe pensato a Stefania Orlando come opinionista de La Pupa il Secchione, lo show che la conduttrice Mediaset ha condotto fino a poche settimane fa. Tuttavia, dopo un incontro preliminare, la showgirl ha raccontato ai microfoni del settimanale Chi, che non c’è stato alcun accordo in merito. “Sarebbe stato surreale”, ha fatto sapere Stefania Orlando.

Oggi però l’ex concorrente del GF Vip è impegnata in un nuovissimo progetto televisivo che la vedrà insieme a Tommaso Zorzi all’interno di un nuovo programma prossimo ad andare in onda su Real Time. Un’esperienza nuova di zecca che vede i due ex inquilini e grandi amici, fianco a fianco nel nuovissimo show!