Belen Rodriguez oggi è amatissima, ma conoscete il suo titolo di studio?

Conduttrice, showgirl e personaggio televisivo amatissimo, ma qual è il titolo di studio di Belen Rodriguez? Riuscireste ad indovinarlo?

Approda in Italia nel 2004 e da allora ha costruito dal niente la sua carriera ed è diventata una delle conduttrici, showgirl e conduttrici televisive più amate. Inizia come modella, ma Belen Rodriguez ha le idee ben chiare e sa dove vuole arrivare e così, a poco a poco, passo dopo passo riesce a scalare ogni gradino che la conduce allo strabiliante successo.

Attrice, modella, showgirl e conduttrice televisiva, Belen Rodriguez ci lascia a bocca aperta. Non solo per la bellezza ed il fascino che indubbiamente conquistano ma soprattutto perché con la sua semplicità e la sua ironia ha conquistato il pubblico! E’ giunta in Italia giovanissima appena diciottenne, ed aveva in tasca un sogno da realizzare. Ad oggi, la conduttrice de Le Iene, una dolcissima mamma ed un personaggio televisivo amatissimo, ma sapete qual è il titolo di studio di Belen Rodriguez? Non lo avreste mai detto!

Oggi conduttrice de Le Iene e personaggio amatissimo: qual è il titolo di studio di Belen Rodriguez

Icona di bellezza e di stile, Belen Rodriguez comincia a lavorare come indossatrice e modella proprio nel luogo d’origine, Buenos Aires. E’ quando è arrivata in Italia però che comincia ad avere più successo e notorietà. Aveva solamente 18 anni quando ha preso quel volo che le ha praticamente cambiato la vita. Ma prima di quel grande passo, Belen Rodriguez era una semplice ragazza dalla maggiore età che fino a poco prima aveva condotto i suoi studi e conseguito il diploma nella capitale argentina. Conoscete il titolo di studio della showgirl?

Nella fase adolescenziale sino alla maggiore età Belen Rodriguez ha frequentato il Liceo Artistico di Buenos Aires conseguendo poi il diploma finale. Sapete cosa faceva Belen Rodriguez prima di entrare in classe? Tuttavia, sebbene le piacesse il Liceo e fosse una brava studentessa, la showgirl ha fatto sapere di non aver sempre avuto un comportamento ‘impeccabile’: “Non ero secchiona, stavo attenta. Al contrario ero pessima nel comportamento. Mi hanno cacciata da due scuole”, ha raccontato Belen in una vecchia intervista a Fuorigioco. Dopo il conseguimento del diploma si è poi iscritta all’Università alla Facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo senza però portare a termine gli studi universitari.

E voi conoscevate questo retroscena sull’amatissima showgirl?