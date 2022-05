“Motivi seri”: la coppia è ufficialmente in crisi, dispiacere per i fan

Grande dispiacere per i fan della coppia che farebbe sapere di star attraversando un periodo di crisi piuttosto difficile

Una coppia nata sotto le luci dei riflettori. Li abbiamo conosciuti in uno dei reality in onda fino all’estate scorsa. Stiamo parlando di Temptation Island. All’interno del reality lui vestiva i panni del tentatore, lei invece è entrata in coppia insieme a colui che allora era il suo compagno.

Tra i due è sbocciato qualcosa e così avevano iniziato una frequentazione poco dopo la partecipazione al programma che li ha portati ad essere insieme fino ad oggi. Sembrerebbe infatti che le cose siano un po’ cambiate negli ultimi tempi. La coppia, con grande dispiacere per i fan, si è detta ufficialmente in crisi. Scopriamo cosa è successo.

La coppia è ufficialmente in crisi: starebbero attraversando un periodo complicato

Quella formata da Luciano Punzo e Manuela Carriero è una coppia nata all’interno del reality condotto da Filippo Bisciglia. Li avevamo lasciati felici ed innamorati, ad oggi però le cose sarebbero un po’ cambiate. A dare la notizia via social sono stati entrambi che hanno deciso di far sapere direttamente, con voce propria, a quanti li seguono, del periodo di crisi che ultimamente stanno attraversando.

La prima a mettere le cose in chiaro su Instagram dal suo profilo ufficiale è stata Manuela Carriero, che rompe così il silenzio: “Ciao a tutti ragazzi, è un po’ di tempo che leggo i vostri commenti dove mi chiedete cosa succede. E’ vero, da qualche mese siamo assenti sui social. Sono diversi i motivi, sono questioni molto serie e delicate di cui sono a conoscenza solo le persone a noi più care. Nei prossimi giorni cercheremo di trovare le parole e la forza di parlare con voi“, ha scritto la giovane all’interno di un Instagram Stories.

Qualche tempo dopo, è arrivato anche Luciano a dire la sua dal proprio profilo: “In tanti mi state scrivendo sulla situazione mia e di Manuela. Sì, è tutto vero, infatti io non volevo rispondere, né volevo che si venisse a sapere, perché non sono amante del parlare e del dire tutto ciò che accade. Io non me la sto passando in maniera molto bella. E’ un momento particolare della mia vita, sia a livello familiare che sentimentale. Io con Manuela volevo alcune cose che non mi sono state concesse da lei. Sono sceso anche a Brindisi a parlare con lei, ma niente.”

Scrive Luciano in un lungo post su Instagram in cui farebbe sapere di aver deciso di comune accordo don Manuela di prendersi un momento per stare un po’ lontani e riflettere sulla loro storia: “Infatti abbiamo deciso insieme di prenderci un po’ di tempo per pensare, un po’ di tempo per noi. Adesso voglio restare solo con me stesso e anche lei. Non ci sono stati tradimenti ma è un motivo più serio”

Ad oggi pertanto i motivi della crisi non sono stati resi chiari, tuttavia non si è ancora parlato di una vera e propria rottura. Si tratterà di un momento passeggero? Lo scopriremo col tempo.