Giustizia per tutti, la nuova fiction con Raoul Bova: quando inizia, quante puntate sono, trama e cast

Manca poco a Giustizia per tutti, la nuova fiction con Raoul Bova: quando inizia, quante puntate sono, tutto il cast e la trama.

Non solo Don Matteo, di cui ha svelato un retroscena del tutto inedito, ma tra qualche giorno Raoul Bova sarà il protagonista di un’altra nuova e sensazionale fiction su Canale 5.

Dopo il successo di Buongiorno mamma, Raoul Bova è pronto a ritornare su Canale 5 con una nuova miniserie. Stiamo parlando proprio di Giustizia per tutti. Il legal drama racconta la storia di un uomo che esce dal carcere, perché ingiustamente condannato per l’omicidio di sua moglie, che fa di tutto per scoprire chi è stato il reale assassino della sua consorte. Insomma, una miniserie ricco di pathos, adrenalina e mistero! Detto questo, siete curiosi di sapere quando inizia, quante puntate sono e chi è il cast?

Giustizia per tutti: trama, quando inizia e quante puntate sono

C’è tanta attesa per Giustizia per tutti, la nuova miniserie televisiva di cui Raoul Bova è uno dei suoi protagonisti indiscussi. Pronti a scoprire qualche dettaglio in più? Partiamo immediatamente con la trama dettagliata.

La miniserie inizia con l’uscita da carcere di Roberto. L’uomo è stato condannato a 10 anni di reclusione per avere ucciso sua moglie. È realmente stato così? Assolutamente no! Roberto è innocente e, nel corso della sua reclusione, non ha affatto altro che studiare legge per comprovare la sua innocenza. Fa riaprire, infatti, le indagini e grazie ad un piccolo “dettaglio” a cui non tutti avevano fatto caso prima d’ora, riesce ad uscire di prigione. Una volta chiusa questa brutta parentesi della sua vita, riuscirà a dimostrare la sua innocenza?

Una miniserie più che avvincente, da come si può chiaramente comprendere. E che sarà pronta a fare compagnia il pubblico di Canale 5 a partire da Mercoledì 18 Maggio per tre prime serate. Proprio come Un’altra verità, di cui è andata in onda l’ultima puntata proprio qualche ora fa, anche Giustizia per tutti ha pochissime puntate. Siamo certi, però, che la miniserie sarà ricca di colpi di scena.

Qual è il cast?

Il protagonista principale della miniserie è Raoul Bova, che vestirà i panni di Roberto Beltrami. Ma non solo. A distanza di più di 10 anni dal loro primo film insieme, l’attore romano sarà affiancato dalla sua compagna Rocio. L’attrice spagnola, infatti, vestirà i panni di Victoria Bonetto, anche lei avvocatessa, nonché collega di Beatrice, moglie di Roberto. I due inizieranno a collaborare insieme perché la seducente Bonetto sarà intenzionata a dimostrare l’innocenza di Beltrami. Ci riusciranno? Infine, nel cast vi è anche la giovanissima Francesca Vetere, Anna Favella, Giuseppe Loconsole ed Elia Moutamid.

Noi non vediamo l’ora che arrivi Mercoledì 18 Maggio, voi?