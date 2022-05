Elettra Lamborghini dice no ai reality: non tutti immaginerebbero il motivo

A Fanpage Elettra Lamborghini ha parlato del momento d’oro che sta vivendo ed ha spiegato perché non parteciperebbe ad un reality.

È la prima italiana ad avere una statua di cera al Madame Tussauds di Amsterdam e sta vivendo un periodo fortunato dal punto di vista lavorativo. Impegnata nella realizzazione di una nuova hit per l’estate e nel nuovo programma che sta per iniziare su Nove, Elettra Lamborghini ha rivelato a Fanpage il motivo del suo rifiuto a partecipare ai reality.

Iconica nel look e nella personalità, la spumeggiante ereditiera in questi anni si è messa in gioco negli ambiti più svariati. Cantante, opinionista, influencer ed ora anche conduttrice dopo l’esordio all’ultima edizione di Miss Italia e il format comico Only Fun dove la vedremo al timone sul Nove affiancata dal duo PanPers.

Il programma è disponibile in anteprima su Discovery+ mentre le puntate in chiaro potremo vederle su Nove a partire dal 19 maggio alle 21:25. “Sono molto contenta, va tutto a gonfie vere, speriamo che la situazione rimanga così. Lavoro tanto: non mi cadono le cose dal cielo”, ha ammesso ai microfoni di Fanpage.

Dato l’enorme seguito (anche social) di Elettra, viene spontaneo chiedersi se nei suoi progetti è contemplata l’esperienza in un reality. Pare però che, almeno al momento, la cantante bolognese escluda questa eventualità. Vediamo perché.

Elettra Lamborghini spiega perché non parteciperebbe ad un reality: il motivo

Se la scelta del famoso museo olandese è ricaduta proprio sulla celebre ereditiera, c’è una ragione ben precisa. Tramite approfondite ricerche sui social, è stato appurato che Elettra è molto amata nei Paesi Bassi.

Sarà perché suo marito Afrojack è originario proprio di quelle parti, fatto sta che anche lì lei è davvero un mito. Perciò, quale omaggio migliore di una statua in una delle aree dedicate alle star della musica mondiale?

L’amatissima voce di Pistolero ha però confessato che in questa fase proprio non le interesserebbe un reality da concorrente. La difficoltà più grande per lei sarebbe stare lontana tanto tempo dai suoi affetti, primo fra tutti il marito: “Lasciare mio marito un mese o due mesi (non che non mi fidi, per l’amor del cielo), però mi sentirei in colpa, non ce la farei. Poi magari quando sarò decrepita sì, un giorno mi piacerebbe ma più avanti: ora non è il momento”.

I tanti fan di Elettra dovranno purtroppo rassegnarsi per ora: a voi piacerebbe vederla in un programma come il GF Vip o L’Isola dei Famosi?