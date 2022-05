Un altro domani: cast, trama, quando inizia e curiosità sulla nuova soap di Canale 5; tutte le informazioni.

Come ogni estate, anche quest’anno Uomini e Donne andrà in vacanza. La trasmissione di Canale 5 terminerà a fine maggio per poi tornare a settembre, con i nuovi episodi. Saluteranno il pomeriggio di Canale 5 anche i day time di Amici e, successivamente, quello de L’Isola dei Famosi: il reality, però, terminerà a fine giugno. Ma per tutti questi programmi che termineranno, altre meravigliosa novità sono in arrivo per questa estate!

E tra le ‘new entry’ del palinsesto di Canale 5 c’è Un altro domani, la nuova soap spagnola che andrà in onda nella fascia del primo pomeriggio. Conquisterà il pubblico proprio come Il Segreto e Una Vita, le altre telenovela spagnole proposte da Mediaset? Noi siamo certi di sì! La trama è davvero avvincente, scopriamo di più.

Inizia una nuova soap su Canale 5: ecco la trama di Un altro domani

Il titolo originale è Dos Vidas ( due vite), ma in Italia si chiamerà Un altro domani. È questa la nuova soap opera spagnola, che terrà compagnia al pubblico nel corso della prossima estate. Quando inizierà? La data non è certa, ma potrebbe partire proprio lunedì 31 maggio 2022. Scopriamo insieme qualcosa sulla trama.

La storia si svolgerà su due piani temporali e racconterà la storia di due protagoniste: una che vive negli anni Cinquanta ed una nei giorni nostri. Si tratta di due protagoniste legate tra di loro: Carmen, interpretata da Ampero Pinero, è la nonna, che si trova nella Guinea degli anni ’50. Julia, interpretata da Laura Ledesma, è, invece, la nipote, che vive in Spagna, nel mondo attuale.

Julia è in procinto di sposarsi, ma poco prima delle nozze ha dei ripensamenti, e si rifugia nella sua casa in campagna. È qui che troverà un vecchio manoscritto della nonna Carmen, che racconterà le sue avventure in Guinea, dove conoscerà il suo vero amore.

Una storia appassionante, tutta da vivere, dove rivedremo anche alcuni volti amatissimi ne Il Segreto: ci sarà Aida De la Cruz ( Candela) nei panni di Elena, mentre nei panni di Ventura ritroveremo Iago Garcia ( Olmo Mesia).

Gli episodi della soap, in totale, sono 255. Noi non vediamo l’ora di tuffarci in questa nuova, appassionante, avventura. E voi?