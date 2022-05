Uomini e Donne, l’amatissima coppia torna in studio con un annuncio incredibile; cosa è successo nell’ultima registrazione della trasmissione di Canale 5.

Manca sempre meno al termine di questa stagione di Uomini e Donne. Come sempre, la trasmissione di Maria De Filippi andrà in vacanza nei mesi estivi, per poi tornare in onda a settembre. Nasceranno nuove coppie prima dello stop estivo? Staremo a vedere, nel frattempo vi parliamo di una meravigliosa coppia che è nata nello studio di Canale 5 proprio qualche mese fa!

I due si sono conosciuti ed innamorati grazie al programma, dove sono tornati proprio nelle scorse ore! Come rivelano le anticipazioni della registrazione di ieri, 11 maggio 2022, i due sono stati ospiti della trasmissione e hanno annunciato una meravigliosa novità. Scopriamo i dettagli.

Annuncio incredibile per la coppia nata a Uomini e Donne: sono tornati in studio

Colpi di scena a non finire a Uomini e Donne. Come sappiamo, le sorprese non mancano mai nello studio del programma di Canale 5 e, a quanto pare, non sono mancate neanche ieri. Proprio nelle scorse ore, infatti, si è tenuta una nuova registrazione della trasmissione targata Maria De Filippi, dove è successo davvero di tutto: colpi di scena riguardo il trono classico, ma soprattutto in quello over. In particolare, ci saranno risvolti clamorosi per quanto riguarda il rapporto di Ida e Riccardo! Ma, oltre tutto questo, ci sarà un graditissimo ritorno.

Dopo alcuni mesi, infatti, torna in studio una coppia nata proprio nel parterre del trono Over. Di chi parliamo? Di Nadia e Massimiliano! I due si sono conosciuti proprio grazie alla trasmissione, che hanno deciso di lasciare insieme ad inizio marzo. È stato il cavaliere a proporre a Nadia di uscire insieme, dichiarando di essersi innamorato. Una storia d’amore bellissima, che prosegue a gonfie vele. A tal punto che i due stanno per iniziare una convivenza! Ad annunciarlo sono stati proprio loro, come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne Classico e Over.

Che dire, una coppia meravigliosa a cui auguriamo tanta felicità. Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutti i dettagli dello splendido annuncio.