Alba Parietti si mostra insieme al nuovo fidanzato: “Dopo anni da single…”

Alba Parietti è felicemente innamorata e si mostra così insieme al suo nuovo fidanzato: “Dopo anni da single so che..”, le sue parole

Una romantica storia d’amore che vale la pena d’essere vissuta. Nelle ultime settimane la splendida showgirl Alba Parietti era stata avvistata dai paparazzi del settimanale Chi in compagni dell’uomo che ha poi presentato come suo compagno. Inizialmente si trattava di indiscrezioni e di voci ‘di corridoio’ che facevano sapere che da qualche tempo ormai la mamma di Francesco Oppini aveva ritrovato l’amore.

Il sorriso smagliante di Alba Parietti ci ha fatto presumere che quei paparazzi ci avessero visto giusto, e che sì, c’è un uomo nella sua vita che le fa di nuovo battere il cuore. Tutti si sono chiesti chi fosse quindi l’uomo che ha conquistato la bellissima attrice. A pochi giorni dallo scoop che ha lanciato l’indiscrezione ecco che sul profilo social di Alba Parietti spuntano le primissime foto in compagnia del suo nuovo fidanzato. Ecco le sue parole in tal proposito!

Alba Parietti: “Dopo mesi da single so che..”, si mostra così insieme al suo nuovo fidanzato

Chi è l’uomo che ha portato una ventata d’aria fresca nella vita di Alba Parietti? La showgirl in una vecchia intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Oggi aveva fatto sapere di stare bene da sola. Questo però fin quando non è arrivato l’uomo che oggi riconosce come ‘vero amore’. Fabio Adami è il nuovo fidanzato di Alba Parietti.

La loro sembrerebbe essere una storia ancora ‘fresca’, agli inizi, ma sembrerebbe avere i presupposti giusti per proseguire ed andare avanti. In uno degli ultimi scatti postati all’interno della sua galleria social in cui si è mostrata insieme al suo compagno, Alba Parietti ha fatto sapere che dopo 5 anni trascorsi da single, ha capito che l’amore è una cosa seria ed importante.

E scrive: “Non chiedeteci più se è una cosa seria. L’amore è una cosa seria ed importante. Forse la più seria, (ve lo dico dopo 5 anni da single granitica e convinta)“.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono insieme?