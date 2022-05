Chi è e che lavoro fa il compagno di Alba Parietti: il romantico selfie insieme

Dopo lo scoop del settimanale Chi che aveva immortalato la bella Alba Parietti con un nuovo compagno, ecco che spunta il selfie con lui!

L’estate 2022 sembra iniziare all’insegna dell’amore per moti volti della tv. Proprio in questi giorni è stato reso noto l’imminente matrimonio della giornalista Cesara Buonamici e anche la data ufficiale delle nozze di Manuela Arcuri. Alba Parietti, invece, ha trovato un nuovo amore: circa una settimana fa, era stata avvistata dai paparazzi di Chi in atteggiamenti affettuosi con un uomo e tutti, ovviamente, hanno iniziato a chiedersi chi fosse il nuovo compagno della showgirl.

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha rivelato che i due si sarebbero incontrati per la prima volta ad una cena tra amici in comune e subito sarebbe nato il colpo di fulmine. Finora la neocoppia avrebbe cercato di mantenere il più stretto riserbo, ma in queste ore è stata la stessa Parietti a confermare la liaison con un selfie molto romantico.

Dopo il divorzio da Franco Oppini, padre di suo figlio Francesco, Alba è stata legata sentimentalmente per 5 anni al professore universitario Stefano Bonaga. Ha poi vissuto una storia col principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea a cui è rimasta sempre molto amica fino alla morte di lui mentre, dal 2010 al 2014, ha avuto una relazione con Cristiano De Andrè.

Sola da diversi anni, Alba ora sembra aver ritrovato la felicità in amore. Fanpage ha rivelato l’identità e la professione del suo nuovo compagno, scopriamo di chi si tratta!

Alba Parietti, avete visto il suo attuale compagno? Chi è e cosa fa nella vita

Donna molto intelligente e dalla personalità forte, dopo la storia con De Andrè Alba aveva raccontato ad Oggi: “Sono una donna che ha un grande concetto di sé e sa stare da sola. Amo la mia libertà, la mia indipendenza”.

Il fatto che solo ora, dopo anni, Alba voglia mettersi in gioco di nuovo, fa supporre che abbia davvero trovato la sua metà. Fanpage ha scoperto che l’uomo che è riuscito a conquistarla è Fabio Adami, sales manager di Poste Italiane originario di Roma. Adami ha 55 anni e, in base a quanto si apprende dai suoi profili social, dovrebbe avere due figli: una ragazza e un bambino di nome Filippo.

In questo selfie pubblicato poche ore fa dalla Parietti possiamo vedere la splendida coppia radiosa e felice. Sotto la foto, Alba ha citato Oscar Wilde: “L’amore è un malinteso tra due pazzi”.

Davvero belli insieme, siete d’accordo?