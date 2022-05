“Le girano le scatole se…”: Gemma Galgani, cosa la fa arrabbiare davvero

“Le girano le scatole se..”, a svelare qualche dettaglio su Gemma Galgani è proprio lui, ecco cosa la fa arrabbiare davvero!

Una personalità che all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi si è da sempre fatta notare. Al centro dell’attenzione per diverso tempo è stata Gemma Galgani insieme a Giorgio Manetti. Un percorso ‘travagliato’ ma intenso quello che abbiamo seguito ad Uomini e Donne ed i protagonisti del trono over.

Sono circa 12 anni che Gemma Galgani siede lo sgabello all’interno degli studi Mediaset di Uomini e Donne ‘over’. Insieme a Giorgio Manetti i due sono stati i protagonisti di una storia d’amore che ha fatto molto discutere e che ancora oggi a distanza di anni dalla fine della loro relazione suscita qualche commento, sia fuori sia dentro lo studio. A parlare di Gemma è stato proprio Il Gabbiano che intervistato da Fanpage si è espresso in merito alla sua ex compagna. Ecco cosa ha detto.

Giorgio Manetti su Gemma Galgani: “Le girano le scatole se..”

E’ trascorso del tempo da quando Gemma Galgani e Giorgio Manetti hanno preso strade diverse. Lui si è sentito ingannato perché come ricordiamo nel momento in cui pensava che avrebbe lasciato lo studio insieme alla donna che pensava potesse essere la sua compagna, Gemma ha deciso di restare e di scagliarsi contro di lui. Da quel momento, Giorgio Manetti ha deciso di dire basta. Sebbene la spiacevole situazione, a Fanpage Il Gabbiano ha fatto sapere di custodire con cura i bei momenti trascorsi insieme a Gemma. Nell’intervista a Fanpage risalente a qualche mese fa, l’ex volto del trono over ha espresso alcune considerazioni in merito a Gemma, ecco cosa la fa arrabbiare.

“Gemma non ha bisogno dei fuochi d’artificio ma se non le dai la buonanotte o non le dai il buongiorno le girano le scatole. E’ un piccolo gesto ma per lei è importante. Costabile le ha proposto di fare un viaggio a Sharm el-Sheikh, convinto che valga di più. Ma è qui che sbaglia. A Gemma non gliene frega niente di Sharm el-Sheikh, le devi dare la buonanotte – ha detto il Gabbiano che ha poi aggiunto: “Gemma vuole questo, se non lo fai ti martella. Ma con me non aveva questo problema perché mi veniva naturale farlo. Ma che ti costa?”

Vi piacevano insieme?