Ilary Blasi, sapete perché si chiama così? Il retroscena inaspettato riguarda il suo papà

Conduttrice amatissima, svelato perché Ilary Blasi si chiama così: il dolcissimo retroscena inaspettato riguarda il suo papà

La conduttrice più amata di sempre è pronta a ritornare in prima serata in diretta con una nuovissima puntata de L’Isola dei Famosi. Volto di punta della Mediaset, abbiamo visto la splendida Ilary Blasi alla conduzione dei seguitissimi reality. Non solo L’Isola dei Famosi. E’ impossibile dimenticarla nel ruolo di conduttrice al Grande Fratello Vip.

Della sua carriera televisiva, dagli esordi ad oggi, di Ilary Blasi sappiamo tutto o quasi. Conosciamo nei dettagli, resi da loro noti, della sua splendida storia d’amore con il Pupo della Roma, Francesco Totti. Ricordate cosa è successo al loro primo appuntamento? Da quel momento però, sono diventati l’uno la persona dell’altra. Come personaggio televisivo ed in merito a qualche scoop di coppia, sapete quasi tutto di Ilary Blasi, forse non sapete perché si chiama così. Questo retroscena riguarda il suo papà!

Ilary Blasi, perché si chiama così: il retroscena ha a che fare con il suo papà

Romana, bella e simpatica. La splendida valletta di Passaparola ha fatto passi da gigante sul piccolo schermo riuscendo ad affermarsi come una delle conduttrici televisive più seguite ed amate. Come detto poc’anzi, probabilmente della carriera della bella showgirl romana conoscerete tutto o quasi o comunque siete a conoscenza dei dettagli più significativi. Ma quello che forse non sapete perché Ilary Blasi si chiama proprio in questo modo. Dietro questa ‘storia’ c’è il suo papà, siamo sicuri che non eravate a conoscenza di questo retroscena!

E’ stato papà Roberto a scegliere di chiamare sua figlia proprio ‘Ilary’, sapete il perché? In un’intervista rilasciata dalla conduttrice a La Repubblica un paio di anni fa, è emerso che la scelta di questo nome fosse dovuta al fatto che il suo papà fosse un grande amante dei film western e per questo, associò il nome di un personaggio del film a quello di sua figlia. Da qui, il nome ‘Ilary’.

Lo avreste mai detto?