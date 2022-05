Aurora di Uomini e donne: “Reazione esagerata in studio, Luca si è fatto condizionare”, cos’è successo dopo

Aurora è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne: ai nostri microfoni ha parlato di Luca, cosa ha detto e cos’è successo dopo.

In molti hanno apprezzato la sua bellezza, ma anche il suo forte carattere: Aurora è stata tra le protagoniste indiscusse di questa edizione di Uomini e Donne. Arrivata nel programma come corteggiatrice di Luca Salatino, la giovanissima ha catturato facilmente l’attenzione su di sé.

A dispetto di Soraia e Lilli, attualmente in “lizza” per la scelta, Aurora è arrivata a Uomini e Donne nettamente in ritardo, ma già un passo avanti. Tra lei e Luca il feeling è stato davvero immediato e il pubblico di Canale 5 credeva seriamente che potesse essere proprio lei la sua scelta. Invece, non è stato affatto così. Dopo una lite al centro studio, la giovane Aurora ha scelto di abbandonare il programma e di ritornare a corteggiare il tronista romano. Cos’è successo dopo? A svelare ogni cosa nel dettaglio, è stata proprio la diretta interessata ai nostri microfoni. Cosa ha rivelato in esclusiva per tutti i lettori di Sologossip!

Aurora dopo Uomini e Donne: “Luca sceglierà Soraia!”

Ciao Aurora, partiamo col tuo percorso a Uomini e Donne. Tu non sei scesa affatto per un appuntamento, ma sapevi che sul trono c’era Luca: cosa ti ha spinto a corteggiarlo? “Vedendolo da casa mi è sembrato un ragazzo molto umile, poi mi ha colpito la sua simpatia. Principalmente è questo il motivo che mi ha fatto partecipare”;

“Vedendolo da casa mi è sembrato un ragazzo molto umile, poi mi ha colpito la sua simpatia. Principalmente è questo il motivo che mi ha fatto partecipare”; La vostra conoscenza è subita partita a razzo. Non solo Luca ti ha aspettata quando avevi il Covid, ma ha anche messo un po’ in discussione il percorso con le altre due ragazze: ti aspettavi che saresti stata tu la scelta? “Si, questa cosa l’ho pensata. Vedendo come mi guardava e come si comportava con me, ho pensato che potessi essere la scelta”

“Si, questa cosa l’ho pensata. Vedendo come mi guardava e come si comportava con me, ho pensato che potessi essere la scelta” Se fosse stato così, cosa avresti risposto? “Guarda, quando mi sono resa conto che Luca non faceva per me per via di alcuni atteggiamenti nei miei confronti, ho scelto di abbandonare. L’ho fatto per evitare di arrivare fino alla fine e dirgli un no”;

“Guarda, quando mi sono resa conto che Luca non faceva per me per via di alcuni atteggiamenti nei miei confronti, ho scelto di abbandonare. L’ho fatto per evitare di arrivare fino alla fine e dirgli un no”; Poi è andata come è andata, credi che la reazione di Luca sia stata esagerata? “Si, credo che sia stata esagerata perché quando è stato fatto da altre corteggiatrici, non ha avuto quella reazione così aggressiva. Era un mio diritto autorispettarmi e tutelarmi e quando lui ha reagito così, non mi è proprio piaciuto”;

“Si, credo che sia stata esagerata perché quando è stato fatto da altre corteggiatrici, non ha avuto quella reazione così aggressiva. Era un mio diritto autorispettarmi e tutelarmi e quando lui ha reagito così, non mi è proprio piaciuto”; Perché ha reagito così? In studio hai detto che lui si era lasciato condizionare, è così? “Io credo che lui si sia fatto condizionare anche se lui sostiene di no. Però, succede un po’ a tutti. Quando si ha intorno persone che ti mettono un po’ la pulce nell’orecchio, inevitabilmente pensi e pensi male”;

“Io credo che lui si sia fatto condizionare anche se lui sostiene di no. Però, succede un po’ a tutti. Quando si ha intorno persone che ti mettono un po’ la pulce nell’orecchio, inevitabilmente pensi e pensi male”; Hai cambiato opinione su di lui? “No, ho sempre una bellissima opinione. Penso sempre che sia una bravissima persona, di cuore e che meriti davvero di trovare una persona che lo ami come merita lui. Solo che io sono scesa con l’idea di conoscerlo, ma poi la cosa non è andata avanti per via di alcuni dei suoi comportamenti, ma anche per causa mia. Una conoscenza può andare bene o no! Vedevo che c’era poca comunicazione tra di loro e per me il dialogo è fondamentale”;

“No, ho sempre una bellissima opinione. Penso sempre che sia una bravissima persona, di cuore e che meriti davvero di trovare una persona che lo ami come merita lui. Solo che io sono scesa con l’idea di conoscerlo, ma poi la cosa non è andata avanti per via di alcuni dei suoi comportamenti, ma anche per causa mia. Una conoscenza può andare bene o no! Vedevo che c’era poca comunicazione tra di loro e per me il dialogo è fondamentale”; Nel corso della tua ultima puntata, Armando ti ha criticato: cosa pensi di lui? “Il suo intervento l’ho trovato fuori luogo perché reputare finta una persona che in quel momento sta dicendo quello che pensa ed ha il coraggio di andare quando si sente che è giusto fare così, l’ho trovato un po’ un paradosso. Io ho cercato di essere più trasparente possibile, lui l’ho trovato davvero fuori luogo”

“Il suo intervento l’ho trovato fuori luogo perché reputare finta una persona che in quel momento sta dicendo quello che pensa ed ha il coraggio di andare quando si sente che è giusto fare così, l’ho trovato un po’ un paradosso. Io ho cercato di essere più trasparente possibile, lui l’ho trovato davvero fuori luogo” Se Luca ti fosse venuta a prendere, come avresti reagito? “Non lo so. In quel momento, ero molto nervosa ed ho reagito di istinto. Però, non ti so dire cosa avrei fatto”;

“Non lo so. In quel momento, ero molto nervosa ed ho reagito di istinto. Però, non ti so dire cosa avrei fatto”; Nell’ultima puntata andata in onda, Soraia ha nuovamente parlato di te: cosa pensi di lei? “Lei ha fatto riferimento a quello che era successo qualche settimana prima. Io penso che lei abbia avuto timore che portassi via Luca e che parli per quel motivo. Io non faccio parte del programma, non ha senso che continua a parlare di me”

“Lei ha fatto riferimento a quello che era successo qualche settimana prima. Io penso che lei abbia avuto timore che portassi via Luca e che parli per quel motivo. Io non faccio parte del programma, non ha senso che continua a parlare di me” E di Lilli? “Non ho tante cose da dire di lei se non che è una brava ragazza. In studio è sempre stata molto introversa e non si è mai esposta. Però, posso dire che io non vedo nessuna delle due accanto a Luca al di fuori”;

“Non ho tante cose da dire di lei se non che è una brava ragazza. In studio è sempre stata molto introversa e non si è mai esposta. Però, posso dire che io non vedo nessuna delle due accanto a Luca al di fuori”; Conoscendolo, chi sceglierà? “Soraia, perché è più attratto fisicamente da lei”;

“Soraia, perché è più attratto fisicamente da lei”; C’è qualcosa che non rifaresti? “No, rifarei tutto”;

“No, rifarei tutto”; Se ti chiedessero il trono? “Direi di no, perché sono a posto così. Quando ho lasciato il programma, ho trovato una persona, che sto sentendo in maniera molto tranquilla. Non è ancora nulla di serio, ma sto bene così”.

Aurora a 360 gradi tra presente e futuro

Ci parli un po’ di te? Descriviti ai nostri lettori con tre pregi e tre difetti: “Sono sincera, tenace e buona. Tra i difetti, invece, vi sono l’impulsività, la testardaggine e la sincerità, perché tante volte si ribalta la situazione. Dovrei imparare a fingere come fanno gli altri, ma non ci riesco”;

“Sono sincera, tenace e buona. Tra i difetti, invece, vi sono l’impulsività, la testardaggine e la sincerità, perché tante volte si ribalta la situazione. Dovrei imparare a fingere come fanno gli altri, ma non ci riesco”; Ti aspettavi tutto questo affetto da questa esperienza? “No, non me l’aspettavo e ne sono molto contenta. Quando sono uscita dal programma, ero convinta che avrebbero di tutto. Invece, mi sono arrivati tanti complimenti per il mio carattere, per il mio temperamento, la tenacia con cui ho preso la mia decisione e l’ho mantenuta. Sono rimasta davvero molto contenta”;

“No, non me l’aspettavo e ne sono molto contenta. Quando sono uscita dal programma, ero convinta che avrebbero di tutto. Invece, mi sono arrivati tanti complimenti per il mio carattere, per il mio temperamento, la tenacia con cui ho preso la mia decisione e l’ho mantenuta. Sono rimasta davvero molto contenta”; Adesso che progetti hai? “Ho tantissimi progetti. Adesso mi concentro sul lavoro e vorrei provare ad avere una storia d’amore con una persona giusta che mi faccia stare bene e a cui piaccio al 100% per come sono”;

“Ho tantissimi progetti. Adesso mi concentro sul lavoro e vorrei provare ad avere una storia d’amore con una persona giusta che mi faccia stare bene e a cui piaccio al 100% per come sono”; Come ti vedi da qui a 10 anni? “Sogno una famiglia, di diventare mamma e di affermarmi nel lavoro”.

Cogliamo l’occasione per ringraziare Aurora per essersi raccontata ai nostri microfoni e le auguriamo il pieno raggiungimento dei suoi obiettivi e sogni.