Sabato 14 Maggio è andata in onda l’ultima ed imperdibile puntata de l’Eurovision song contest del 2022, ma sapete chi ha vinto?

Dopo cinque ed imperdibili serate, l’Eurovision song contest è giunto al termine! A partire dalle ore 21:00 di Sabato 14 Maggio è andata in onda l’attesissima finale che ha visto trionfare un solo Paese di quelli partecipanti.

Così come tutte le altre edizioni precedenti, anche quella andata in onda in questa settimana è stata letteralmente pazzesca. Capitanata da Mika, Laura Pausini ed Alessandro Cattelan questa edizione del 2022 ha regalato delle emozioni assolute sin dal primo minuti. E la finale non è stata affatto da meno. Certo, i piccoli incidenti di percorso non sono affatto mancati nel corso della gara, ma per il resto il pubblico di Rai Uno e di Torino ha potuto assistere ad uno spettacolo ineguagliabile. Adesso la domanda sorge spontanea: chi ha vinto l’Eurovision song contest 2022? Così come lo scorso Festival di Sanremo, anche stavolta Mahmood e Blanco sono riusciti a portarsi a casa la vittoria? Scopriamo il nome del paese vincitore e la classifica del podio.

Eurovision song contest 2022, chi ha vinto?

A partire dalla Repubblica Ceca fino all’Estonia, l’ultima serata dell’Eurovision song contest 2022 è stata davvero pazzesca. Tutti i paesi, infatti, si sono esibiti in un numero da paura, ricevendo applausi ed ovazioni da tutto il pubblico. Solo uno di loro, però, è riuscito a portarsi a casa il premio finale e ad aggiudicarsi il titolo di vincitore dell’eurovisione. Non siete riusciti a vederlo fino a tardi ed adesso siete curiosi di sapere chi ha vinto? Ci pensiamo noi!

Partiamo immediatamente col dirvi che Mahmood e Blanco non ce l’hanno fatta! Con indosso dei look pazzeschi, i due vincitori del Festival di Sanremo hanno infiammato il PalaOlimpico, ma loro energia non è valsa la vittoria se non il sesto posto. Sul podio, invece, sono arrivati: Ucraina, Spagna e Regno Unito. Sapete chi di questi tre paesi ha vinto? Proprio l’Ucraina! Come si diceva già da diversi giorni, proprio il paese che ultimamente sta vivendo una realtà piuttosto brutta è il vincitore dell’eurovisione 2022.

Vi aspettavate la loro vittoria?