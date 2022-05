Grande festa nella puntata di Domenica In del 15 Maggio: le anticipazioni ci dicono che ci sarà tanta musica, ma molto altro ancora.

Se il Sabato pomeriggio è stato indimenticabile, la Domenica a pranzo la sarà ancora di più. A partire dalle ore 14:00 di oggi 15 Maggio, la splendida Mara Venier sarà al timone di una nuova ed imperdibile puntata di Domenica In.

Così come le altre puntate precedenti, anche quella del 15 Maggio di Domenica In sarà ricca di musica, ospiti e molto altro ancora. Insomma, una vera e propria festa, avete ragione! Da quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate su TV Blog, infatti, sembrerebbe che nello studio televisivo della Rai in Roma, la padrona di casa accoglierà tantissimi ospiti. E tutti renderanno l’appuntamento di oggi totalmente imperdibile. Siete pronti anche voi a scoprire qualche cosa in più?

Domenica In del 15 Maggio, le anticipazioni: chi ci sarà oggi?

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate su TV Blog, sembrerebbe che la puntata di Domenica 15 Maggio di Domenica sarà completamente dedicata all’arte. A partire dalla musica e, quindi, dall’Eurovision Song Contest di questi ultimi giorni fino alla scritta e agli ultimi capolavori, la “zia Mara” regalerà uno spettacolo impressionante.

Ad aprire le danze di questa puntata, sarà proprio l’Eurovision Song Contest. In studio con Mara Maionchi, Marino Bartoletti, Andrea Scanzi e, in collegamento, Al Bano, la padrona di casa commenterà le esibizioni di questa edizione, collegandosi più volte con alcuni dei suoi protagonisti. Terminata questa ampia parentesi, ci sarà un grande omaggio a Franco Battiato.

Torneranno in studio Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo, protagoniste del docu-film “Quelle brave ragazze”. E ci sarà un ampio spazio dedicato a Teo Teocoli e alla sua intervista nei panni di Adriano Celentano. Inoltre, ritornerà Flavio Insinna, che sarà il protagonista del film “A muso duro”. Inoltre, ci saranno i Matia Bazar e la loro incredibile musica. La puntata, infine, si concluderà con l’ingresso di Veronica Pivetti e Francesco Rutelli che presenteranno i loro nuovi capolavori editoriali.

Quando ci sarà l’ultima puntata di Domenica In?

Appurato che è stata già annunciata la conduttrice della prossima edizione di Domenica In, siete curiosi di sapere quando andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che – a differenza di Uomini e donne, che è quasi alle battute d’arresto – il programma di Mara Venier proseguirà fino a fine Giugno. L’ultima puntata, a quanto pare, andrà in onda il 26 Giugno. Insomma, ne vedremo ancora delle belle!

Seguirete la puntata di oggi? Noi assolutamente si, non possiamo fare a meno di vederla!