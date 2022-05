Com’è Belen Rodriguez senza trucco: eccola al naturale; la showgirl si mostra in versione ‘acqua e sapone’.

Il suo look è sempre impeccabile: nelle sue apparizioni sul piccolo schermo o negli eventi, Belen Rodriguez lascia sempre il segno e incanta tutti con la sua bellezza. Outfit mai banali e make up stellari, ma avete mai visto la showgirl argentina senza un filo di trucco?

A mostrarsi completamente al naturale è stata proprio lei, attraverso il suo seguitissimo canale Instagram. Come molte famose showgirl e influencer, anche Belen ama mostrarsi senza filtri sui suoi social: curiosi di vederla in versione ‘acqua e sapone‘? Siete nel posto giusto.

Belen Rodriguez, l’avete mai vista senza trucco? Eccola completamente al naturale

Lei non ha bisogno di presentazioni: è una delle showgirl più amate nel nostro Paese. Attualmente al timone de Le Iene Show al fianco di Teo Mammuccari, Belen Rodriguez è una vera e propria star anche sui social. Il suo profilo Instagram conta ben 10,4 milioni di followers è ricco di scatti meravigliosi, dalle foto di lavoro ad attimi di vita quotidiana. E non mancano immagini in cui la Rodriguez si mostra completamente al naturale, lontana da trucco, filtri e luci di scena.

I suoi look a Le Iene lasciano tutti senza fiato, ma siete curiosi di vedere com’è Belen lontana da ombretti, fondotinta e rossetti? Ebbene, resterete incantati dalla bellezza della showgirl, date un’occhiata:

Eh si, lineamenti perfetti quelli di Belen, che non hanno certo bisogno di trucco per essere valorizzati. La bellezza dell’argentina è innegabile, con e senza trucco. E, proprio come tante sue colleghe che si mostrano sempre più spesso al naturale sui social, Belen dimostra di non aver alcun problema a mostrarsi al suo pubblico senza filtri. Questo scatto condiviso su Instagram qualche mese fa, come sempre quando si tratta della Rodriguez ha ottenuto il pieno di likes e commenti, ricchi di complimenti per la bellissima showgirl. E voi, cosa aspettate a seguirla? Non ve ne pentirete!